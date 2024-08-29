ЕС ускорит процесс предоставления Украине вооружения и энергооборудования, — Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: Reuters

Европейский Союз ускорит процесс предоставления Украине военной помощи. Также ускорится и предоставление энергетического оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры, поврежденной в результате российских атак.

Об этом стало известно из заявления министра иностранных дел Дмитрия Кулебы после встречи руководителей МИД стран ЕС в Брюсселе.

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"В ходе сегодняшней встречи в Брюсселе с министрами иностранных дел ЕС я отметил необходимость срочного оказания уже обещанной военной помощи, в частности систем противовоздушной обороны. Я ценю готовность моих коллег принять необходимые меры для ускорения этих поставок", — отметил министр.

Министр также подчеркнул важную роль ЕС в поддержке Украины в международной коалиции и поблагодарил за готовность некоторых стран-членов ЕС отозваться на призыв Украины о снятии ограничений использования оружия для поражения военных целей на территории России.

"Я также признателен странам-членам ЕС, которые пообещали активизировать соответствующие усилия и предоставить дополнительное оборудование и ресурсы для украинской энергетической системы", — заявил Кулеба.

Глава МИД подтвердил партнерам, что Украина активно выполняет свои обязательства на пути к членству в ЕС, в частности ратифицировав Римский устав.

"Мы рассчитываем на поддержку государств-членов в продвижении переговоров о вступлении Украины в ЕС в должном темпе", — подытожил глава МИД.