Легалізація медичного канабісу в Україні —і — як це сприймають лікарі

Легалізація медичного канабісу в Україні — експертка спрогнозувала його сприйняття лікарями
Українські лікарі спершу скептично ставитимуться до медичного канабісу. Водночас це стереотип, який згодом може зникнути через світову практику.
Про це заявила засновниця Ukrainian Cannabis Consulting Group Ганна Галущенко в коментарі Новини.LIVE у п'ятницю, 16 серпня.
Як в Україні сприймуть медичний канабіс
У коментарі експертка наголосила на стереотипному уявленні в суспільстві про те, що медичний канабіс — це наркотики.
"Світова практика показує, що на перших етапах існування ринку недосвідченість лікарів стає певною перешкодою", — каже вона.
Експертка також додала, що наразі триває розробка курсів для лікарів щодо правильного застосування канабісу в медичних цілях.
"Дослідження країн світу вже довели, що канабіс здатен лікувати певні види хвороб, і тепер МОЗ має правильно це визначити. Сподіваємось, сьогодні отримати певні результати", — сказала Галущенко.
Нагадаємо, сьогодні набрав чинності закон, який врегульовує обіг рослин роду коноплі. Тепер пацієнти з важкими захворюваннями зможуть отримувати ліки на основі рослини.
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