Легалізація медичного канабісу в Україні —і — як це сприймають лікарі

Медичний канабіс. Ілюстративне фото: Shutterstock

Українські лікарі спершу скептично ставитимуться до медичного канабісу. Водночас це стереотип, який згодом може зникнути через світову практику.

Про це заявила засновниця Ukrainian Cannabis Consulting Group Ганна Галущенко в коментарі Новини.LIVE у п'ятницю, 16 серпня.

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У коментарі експертка наголосила на стереотипному уявленні в суспільстві про те, що медичний канабіс — це наркотики.

"Світова практика показує, що на перших етапах існування ринку недосвідченість лікарів стає певною перешкодою", — каже вона.

Експертка також додала, що наразі триває розробка курсів для лікарів щодо правильного застосування канабісу в медичних цілях.

"Дослідження країн світу вже довели, що канабіс здатен лікувати певні види хвороб, і тепер МОЗ має правильно це визначити. Сподіваємось, сьогодні отримати певні результати", — сказала Галущенко.

Нагадаємо, сьогодні набрав чинності закон, який врегульовує обіг рослин роду коноплі. Тепер пацієнти з важкими захворюваннями зможуть отримувати ліки на основі рослини.