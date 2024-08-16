Легализация медицинского каннабиса в Украине — как это воспринимают врачи

Медицинский каннабис. Иллюстративное фото: Shutterstock

Украинские врачи сначала скептически будут относиться к медицинскому каннабису. В то же время, это стереотип, который впоследствии может исчезнуть из-за мировой практики.

Об этом заявила основательница Ukrainian Cannabis Consulting Group Анна Галущенко в комментарии Новини.LIVE в пятницу, 16 августа.

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В комментарии эксперт подчеркнула стереотипное представление в обществе о том, что медицинский каннабис — это наркотик.

"Мировая практика показывает, что на первых этапах существования рынка неопытность врачей становится определенным препятствием", — говорит она.

Эксперт также добавила, что в настоящее время продолжается разработка курсов для врачей относительно правильного применения каннабиса в медицинских целях.

"Исследования стран мира уже доказали, что каннабис способен лечить определенные виды болезней, и теперь Минздрав должен правильно это определить. Надеемся, сегодня получить определенные результаты", — сказала Галущенко.

Напомним, сегодня вступил в силу закон, регулирующий оборот растений рода конопли. Теперь пациенты с тяжелыми заболеваниями смогут получать лекарство на основе растения.