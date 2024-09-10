Французький інвестор купив український Lifecell

Lifecell купив французький мільярдер — що зміниться для абонентів
Інвестори з французьким мільярдером Ксав'є Нієлем закрили угоду про придбання та злиття українського оператора мобільного зв'язку Lifecell із постачальником послуг Datagroup-Volia. Вартість угоди становить понад 524,3 млн доларів.
Про це повідомляє Horizon Capital.
Lifecell продали французькому мільярдеру
Lifecell, який є третім за величиною серед операторів мобільного зв'язку в Україні, згідно з угодою об'єднається з постачальником послуг Datagroup-Volia, що надає послуги фіксованого зв'язку та платного телебачення.
Раніше Lifecell належав Turkcell. У квітні 2024 року за рішенням Київського суду було знято арешт з акцій компанії, які раніше належали підсанкційному російському мільярдеру Михайлу Фрідману. Відомо, що йому належали 20% акцій через LetterOne.
Вартість угоди становить понад 524,4 млн доларів, де Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Міжнародна фінансова корпорація домовились надати 435 млн доларів у вигляді кредитів.
Що зміниться для клієнтів Lifecell після продажу компанії
Інтеграція Lifecell з Datagroup-Volia запропонує клієнтам сервіс, де об'єднають мобільний зв'язок, фіксований зв'язок та платне телебачення, що залучить близько 10 млн мобільних користувачів та понад 4 млн нових абонентів через фіксовану мережу доступу.
Хто такий Ксав'є Нієль
Французький мільярдер Ксав'є Нієль є засновником європейської телекомунікаційної групи Iliad. Також він є співвласником французької газети Le Monde. Він активно інвестує у різноманітні стартапи по всьому світу. Аналітики вважають, що купівля Lifecell дозволить йому отримати впливову позицію, як засновника і власника великої телекомунікаційної групи в Європі.
За даними журналу Forbes, на березень 2021 року Ньєль посідав 12-те місце у Франції та 269-те у світі зі статками приблизно 9,4 млрд доларів.
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