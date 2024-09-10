Французский инвестор купил украинский Lifecell

Центр обслуживания телекоммуникационной компании Lifecell. Фото: УНИАН

Инвесторы с французским миллиардером Ксавье Ниэлем закрыли соглашение о приобретении и слиянии украинского оператора мобильной связи Lifecell с поставщиком услуг Datagroup-Volia. Стоимость сделки составляет более 524,3 млн долларов.

Об этом сообщает Horizon Capital.

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Lifecell, третий по величине среди операторов мобильной связи в Украине, согласно соглашению объединится с поставщиком услуг Datagroup-Volia, предоставляющим услуги фиксированной связи и платного телевидения.

Раньше Lifecell принадлежал Turkcell. В апреле 2024 года по решению Киевского суда был снят арест с акций компании, ранее принадлежавших подсанкционному российскому миллиардеру Михаилу Фридману. Известно, что ему принадлежало 20% акций через LetterOne.

Стоимость сделки составляет более 524,4 млн долларов, где Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Международная финансовая корпорация договорились предоставить 435 млн долларов в виде кредитов.

Что изменится для клиентов Lifecell после продажи компании

Интеграция Lifecell с Datagroup-Volia предложит клиентам сервис, где объединят мобильную связь, фиксированную связь и платное телевидение, что привлечет около 10 млн. мобильных пользователей и более 4 млн новых абонентов через фиксированную сеть доступа.

Кто такой Ксавье Ниель

Ксавье Ниель. Фото: Wikimedia Commons

Французский миллиардер Ксавье Ниель является основателем европейской телекоммуникационной группы Iliad. Также он является совладельцем французской газеты Le Monde. Он активно инвестирует в различные стартапы по всему миру. Аналитики считают, что покупка Lifecell позволит ему получить влиятельную позицию как основатель и владелец большой телекоммуникационной группы в Европе.

По данным журнала Forbes, на март 2021 года Ньель занимал 12-е место во Франции и 269-е в мире с состоянием примерно 9,4 млрд долларов.