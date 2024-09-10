Французский инвестор купил украинский Lifecell

Lifecell купил французский миллиардер — что изменится для абонентов
Инвесторы с французским миллиардером Ксавье Ниэлем закрыли соглашение о приобретении и слиянии украинского оператора мобильной связи Lifecell с поставщиком услуг Datagroup-Volia. Стоимость сделки составляет более 524,3 млн долларов.
Об этом сообщает Horizon Capital.
Lifecell продали французскому миллиардеру
Lifecell, третий по величине среди операторов мобильной связи в Украине, согласно соглашению объединится с поставщиком услуг Datagroup-Volia, предоставляющим услуги фиксированной связи и платного телевидения.
Раньше Lifecell принадлежал Turkcell. В апреле 2024 года по решению Киевского суда был снят арест с акций компании, ранее принадлежавших подсанкционному российскому миллиардеру Михаилу Фридману. Известно, что ему принадлежало 20% акций через LetterOne.
Стоимость сделки составляет более 524,4 млн долларов, где Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Международная финансовая корпорация договорились предоставить 435 млн долларов в виде кредитов.
Что изменится для клиентов Lifecell после продажи компании
Интеграция Lifecell с Datagroup-Volia предложит клиентам сервис, где объединят мобильную связь, фиксированную связь и платное телевидение, что привлечет около 10 млн. мобильных пользователей и более 4 млн новых абонентов через фиксированную сеть доступа.
Кто такой Ксавье Ниель
Французский миллиардер Ксавье Ниель является основателем европейской телекоммуникационной группы Iliad. Также он является совладельцем французской газеты Le Monde. Он активно инвестирует в различные стартапы по всему миру. Аналитики считают, что покупка Lifecell позволит ему получить влиятельную позицию как основатель и владелец большой телекоммуникационной группы в Европе.
По данным журнала Forbes, на март 2021 года Ньель занимал 12-е место во Франции и 269-е в мире с состоянием примерно 9,4 млрд долларов.
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