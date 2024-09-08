Зеленський похвалив паралімпійців за ще 12 медалей у Паралімпіаді у Парижі

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента України

У Франції добігають кінця Паралімпійські ігри-2024. В останній день великого спорту українські спортсмени вибороли ще 12 призових медалей.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у неділю, 8 вересня.

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Як заявив глава держави, українські спортсмени здобули п'ять золотих, три срібні та чотири бронзові медалі.

Також президент похвалив олімпійців, які представляли Україну:

Ігоря Цвєтова;

Віктора Дідуха;

Анастасію Гарник;

Олександра Назаренка;

Андрія Трусова;

Марину Литовченко;

Дениса Остапченка;

Євгенію Бреус;

Наталію Морквич;

Надію Дьолог;

Олену Федоту-Ісаєву;

Миколу Синюка;

Юрія Бабинця;

Ігоря Німченка;

Сергія Паламарчука.

"Сьогодні завершальний день змагань. Вболіваємо за наших паралімпійців, їхню стійкість і силу духу!" — написав він.