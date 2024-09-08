Зеленський похвалив паралімпійців за ще 12 медалей у Паралімпіаді у Парижі

Паралімпійські ігри — Зеленський відреагував на нові здобутки українських атлетів
8 вересня 2024 17:10
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента України
У Франції добігають кінця Паралімпійські ігри-2024. В останній день великого спорту українські спортсмени вибороли ще 12 призових медалей.
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у неділю, 8 вересня.
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Як заявив глава держави, українські спортсмени здобули п'ять золотих, три срібні та чотири бронзові медалі.
Також президент похвалив олімпійців, які представляли Україну:
- Ігоря Цвєтова;
- Віктора Дідуха;
- Анастасію Гарник;
- Олександра Назаренка;
- Андрія Трусова;
- Марину Литовченко;
- Дениса Остапченка;
- Євгенію Бреус;
- Наталію Морквич;
- Надію Дьолог;
- Олену Федоту-Ісаєву;
- Миколу Синюка;
- Юрія Бабинця;
- Ігоря Німченка;
- Сергія Паламарчука.
"Сьогодні завершальний день змагань. Вболіваємо за наших паралімпійців, їхню стійкість і силу духу!" — написав він.
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