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Паралімпійські ігри — Зеленський відреагував на нові здобутки українських атлетів

8 вересня 2024 17:10
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Зеленський похвалив паралімпійців за ще 12 медалей у Паралімпіаді у Парижі
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента України
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

У Франції добігають кінця Паралімпійські ігри-2024. В останній день великого спорту українські спортсмени вибороли ще 12 призових медалей. 

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у неділю, 8 вересня. 

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Як заявив глава держави, українські спортсмени здобули п'ять золотих, три срібні та чотири бронзові медалі. 

Також президент похвалив олімпійців, які представляли Україну:

  • Ігоря Цвєтова;
  • Віктора Дідуха;
  • Анастасію Гарник;
  • Олександра Назаренка;
  • Андрія Трусова;
  • Марину Литовченко;
  • Дениса Остапченка;
  • Євгенію Бреус;
  • Наталію Морквич;
  • Надію Дьолог;
  • Олену Федоту-Ісаєву;
  • Миколу Синюка;
  • Юрія Бабинця;
  • Ігоря Німченка;
  • Сергія Паламарчука.

"Сьогодні завершальний день змагань. Вболіваємо за наших паралімпійців, їхню стійкість і силу духу!" — написав він. 

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Володимир Зеленський Франція спорт Україна Париж Паралімпійські ігри

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