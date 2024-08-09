Військова допомога Україні — Литва оголосила про передачу техніки та ППО

Передача військової допомоги Україні. Ілюстративне фото: atlanticcouncil.org

Литва оголосила про черговий пакет військової допомоги Україні. У серпні країна планує передати бойову техніку, зенітні комплекси, транспортне та логістичне обладнання.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Литви у п'ятницю, 9 серпня.

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Міністерство оборони Литви повідомили про плани надати черговий пакет військової допомоги для України. Зазначається, що у серпні країна передасть системи ППО малої дальності, бронетранспортери та засоби боротьби з дронами.

"Незабаром Литва передасть Україні критично необхідні системи протиповітряної оборони малої дальності, таким чином зробивши свій внесок у коаліцію протиповітряної оборони на чолі з Німеччиною, США і Францією, в якій бере участь і Литва. Ми також передамо іншу військову техніку, озброєння і системи, які щодня потрібні на полі бою", — сказав міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас.

Він додав, що підтримка Литви — це інвестиція у їхню власну безпеку.

Загалом до України буде передано: