Військова допомога Україні — Литва оголосила про передачу техніки та ППО

Литва передасть Україні новий пакет військової допомоги — що туди увійде
Литва оголосила про черговий пакет військової допомоги Україні. У серпні країна планує передати бойову техніку, зенітні комплекси, транспортне та логістичне обладнання.
Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Литви у п'ятницю, 9 серпня.
Литва анонсувала пакет військової допомоги для України
Міністерство оборони Литви повідомили про плани надати черговий пакет військової допомоги для України. Зазначається, що у серпні країна передасть системи ППО малої дальності, бронетранспортери та засоби боротьби з дронами.
"Незабаром Литва передасть Україні критично необхідні системи протиповітряної оборони малої дальності, таким чином зробивши свій внесок у коаліцію протиповітряної оборони на чолі з Німеччиною, США і Францією, в якій бере участь і Литва. Ми також передамо іншу військову техніку, озброєння і системи, які щодня потрібні на полі бою", — сказав міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас.
Він додав, що підтримка Литви — це інвестиція у їхню власну безпеку.
Загалом до України буде передано:
- 14 бронетранспортерів М113;
- зенітно-ракетні комплекси малої дальності з ракетами;
- системи боротьби з безпілотниками;
- всюдиходи з запчастинами;
- вантажні причепи;
- 20-тонні телескопічні навантажувачі;
- фронтальні навантажувачі;
- гвинтівки;
- боєприпаси;
- димові заряди.
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