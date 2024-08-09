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Кабмін надав прикордонній службі доступ до всіх електронних баз та реєстрів

9 серпня 2024 20:04
Валерія Барановська - редактор
Кабінет Міністрів надав прикордонникам доступ до всіх баз даних
Засідання Кабміну. Фото: Тарас Мельничук
Валерія Барановська - редактор

Уряд ухвалив рішення надати прикордонникам доступ до всіх електронних реєстрів. Це дозволить ефективніше перевіряти громадян під час перетину кордону. 

Про це повідомив представник Кабінету Міністрів Тарас Мельничук у Telegram у п'ятницю, 9 серпня.

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Під час засідання Кабміну 9 серпня було ухвалено рішення надати Державній прикордонній службі доступ до всіх електронних баз та реєстрів, у тому числі з обмеженим доступом.

Прикордонники отримали доступ до всіх реєстрів
Допис Мельничука. Фото: скриншот

Таке рішення дозволить більш ефективно перевіряти громадян під час перетину державного кордону. Прикордонники отримають доступ до даних державних та муніципальних банків.

"Використання такої інформації здійснюється із дотриманням законодавства про захист персональних даних", — йдеться в повідомленні.

Крім того, було передбачено можливість надання доручень Держприкордонслужбі в електронній формі з використанням інформаційно-комунікаційних систем у встановленому законодавством порядку.

"Також встановлено, що відповідальність за надане доручення та достовірність інформації, внесеної до інформаційно-комунікаційної системи, несе ініціатор доручення", — йдеться у повідомленні.

Засідання Кабміну
Допис Мельничука. Фото: скриншот

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