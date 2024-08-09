Военная помощь Украине — Литве объявила о передаче техники и ПВО

Передача военной помощи Украине. Иллюстративное фото: atlanticcouncil.org

Литва объявила об очередном пакете военной помощи Украине. В августе страна намерена передать боевую технику, зенитные комплексы, транспортное и логистическое оборудование.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Литвы в пятницу, 9 августа.

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Министерство обороны Литвы сообщили о планах предоставить очередной пакет военной помощи для Украины . В августе страна передаст системы ПВО малой дальности, бронетранспортеры и средства борьбы с дронами.

"Вскоре Литва передаст Украине критически необходимые системы противовоздушной обороны малой дальности, таким образом внеся свой вклад в коалицию противовоздушной обороны во главе с Германией, США и Францией, в которой участвует и Литва. Мы также передадим другую военную технику, вооружение и системы, которые каждый день нужны на поле боя" , — сказал министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

Он добавил, что поддержка Литвы – это инвестиция в их собственную безопасность.

В целом в Украину будет передано: