Военная помощь Украине — Литве объявила о передаче техники и ПВО

Литва передаст Украине новый пакет военной помощи — что туда войдет
Литва объявила об очередном пакете военной помощи Украине. В августе страна намерена передать боевую технику, зенитные комплексы, транспортное и логистическое оборудование.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Литвы в пятницу, 9 августа.
Литва анонсировала пакет военной помощи для Украины
Министерство обороны Литвы сообщили о планах предоставить очередной пакет военной помощи для Украины . В августе страна передаст системы ПВО малой дальности, бронетранспортеры и средства борьбы с дронами.
"Вскоре Литва передаст Украине критически необходимые системы противовоздушной обороны малой дальности, таким образом внеся свой вклад в коалицию противовоздушной обороны во главе с Германией, США и Францией, в которой участвует и Литва. Мы также передадим другую военную технику, вооружение и системы, которые каждый день нужны на поле боя" , — сказал министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас.
Он добавил, что поддержка Литвы – это инвестиция в их собственную безопасность.
В целом в Украину будет передано:
- 14 бронетранспортеров М113;
- зенитно-ракетные комплексы малой дальности с ракетами;
- системы борьбы с беспилотниками;
- вездеходы с запчастями;
- грузовые прицепы;
- 20-тонные телескопические погрузчики;
- фронтальные погрузчики;
- винтовки;
- боеприпасы;
- дымовые заряды.
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