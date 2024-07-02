Візит Орбана до Києва — про що угорський прем'єр говорив із Зеленським

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час візиту до Києва зазначив, що буде допомагати Україні, і сказав, що Будапешт дуже цінує українців.

Про це угорський прем'єр заявив під час спільної пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським за підсумками переговорів у Києві у вівторок, 2 липня, повідомляють Новини.Live.

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Орбан заявив, що вивчення української мови в Угорщині буде збільшуватись. За його словами, він розуміє, що українці у його країні цього потребують. Він додав, що буде допомагати Україні, і сказав, що Угорщина дуже цінує українців.

Також було зазначено, що країни працюють над угодою про співробітництво. Проте, якою саме має бути ця співпраця, не було зазначено.

Зеленський вітає Орбана в Україні. Фото: ОП

Своєю чергою Зеленський подякував Орбану за приїзд та сказав, що присутність Угорщини на Саміті миру і підпис під комюніке вже говорять про те, що країни знайшли точки дотику.

"Сьогодні ми з паном прем’єр-міністром Віктором Орбаном обговорили найбільш принципові питання наших сусідських відносин — торгівлю, транскордонну співпрацю, інфраструктурні та енергетичні питання.

Говорили і про гуманітарну сферу — про все те, що стосується життя наших людей і в Україні, і в Угорщині", — додав Зеленський.

Зустріч української та угорської делегації у Києві. Фото: ОП

Він наголосив, що зміст діалогу може стати основою для нового двостороннього документа між Україною та Угорщиною.

"Це документ, який буде регулювати всі наші взаємовідносини, який буде заснований на дзеркальному підході до двосторонніх відносин між Україною та Угорщиною і який дозволить нашим народам користуватись усіма благами єдності в Європі", — підсумував Президент.

Нагадаємо, під час візиту до Києва прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що припинення вогню прискорить темп переговорів з Росією.

Раніше ми повідомляли, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан вперше прибув до України з початку повномасштабного вторгнення.