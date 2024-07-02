У Києві відбулася зустріч Зеленського і Орбана

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан і Президент України Володимир Зеленський. Фото: голова Закарпатської ОВА Віктор Микита

У вівторок, 2 липня, прем'єр Угорщини Віктор Орбан вперше прибув до України з початку повномасштабного вторгнення. Він вже зустрівся із Президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомило видання Magyar Nemzet.

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Зустріч Зеленського і Орбана

Сьогодні мають відбутися переговори Орбана з Зеленським та іншими посадовцями. Прем'єр Угорщини вже зустрівся із главою держави у Києві.

Це перший візит в Україну Орбана за багато років. Раніше він не відвідував Україну ні за каденції Володимира Зеленського, ані за Петра Порошенка. Утім, у 2012 році Орбан відвідував Київ для зустрічей із тодішнім президентом Віктором Януковичем

Орбан і Зеленський у Києві. Фото: пресслужба прем’єр-міністра Угорщини, Золтан Фішер

Журналісти зазначають, що найважливіша тема розмови президента України та премʼєр-міністра Угорщини — можливість створення миру.

Нагадаємо, плани поїздки Орбана до України склалися після тривалих переговорів щодо прав угорськомовної меншини України.

Раніше ми писали, що з 1 липня Угорщина почала піврічне головування в Раді ЄС. Під час презентації пріоритетів Угорщина заявляла, що виступає за розширення Євросоюзу, проте пропонує зосередитись на Балканах.

Ми повідомляли, що Угорщина перетнула червоні лінії у шантажі України на шляху до Європейського Союзу. Цього разу прем’єр-міністр Віктор Орбан висунув 11 вимог для України.