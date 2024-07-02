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Любит украинцев и готов помогать — итоги визита Орбана в Киев

2 июля 2024 15:19
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Визит Орбана в Киев — о чем венгерский премьер говорил с Зеленским
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время визита в Киев отметил, что будет помогать Украине, и сказал, что Будапешт очень ценит украинцев.

Об этом венгерский премьер заявил во время совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским по итогам переговоров в Киеве во вторник, 2 июля, сообщают Новини.Live.

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Орбан заявил, что изучение украинского языка в Венгрии будет увеличиваться. По его словам, он понимает, что украинцы в его стране в этом нуждаются. Он добавил, что будет помогать Украине, и сказал, что Венгрия очень ценит украинцев.

Также отмечено, что страны работают над соглашением о сотрудничестве. Однако, каким именно должно быть это сотрудничество, не было отмечено.

Визит Орбана в Украину.
Зеленский приветствует Орбана в Украине. Фото: ОП

В свою очередь Зеленский поблагодарил Орбана за приезд и сказал, что присутствие Венгрии на Саммите мира и подпись под коммюнике уже говорит о том, что страны нашли точки соприкосновения.

"Сегодня мы с господином премьер-министром Виктором Орбаном обсудили наиболее принципиальные вопросы наших соседских отношений — торговлю, трансграничное сотрудничество, инфраструктурные и энергетические вопросы. Говорили и о гуманитарной сфере — обо всем, что касается жизни наших людей и в Украине, и в Венгрии", — добавил Зеленский.

Визит Орбана в Украину.
Встреча украинской и венгерской делегации в Киеве. Фото: ОП

Он отметил, что содержание диалога может стать основой нового двустороннего документа между Украиной и Венгрией.

"Это документ, который будет регулировать все наши взаимоотношения, который будет основан на зеркальном подходе к двусторонним отношениям между Украиной и Венгрией и позволит нашим народам пользоваться всеми благами единства в Европе", — подытожил Президент.

Напомним, в ходе визита в Киев премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что прекращение огня ускорит темп переговоров с Россией.

Ранее мы сообщали, что премьер Венгрии Виктор Орбан впервые прибыл в Украину с начала полномасштабного вторжения.

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