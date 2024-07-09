Обмін полоненими — Росія не хоче проводити обмінні процеси

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: пресслужба обмудсмена

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що великого обміну полоненими між Україною та Росією не варто очікувати найближчим часом.

Про це Лубінець сказав в коментарі Новини.LIVE у вівторок, 9 липня.

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Омбудсмен зазначив, що на процес це впливає різниця в кількості полонених, оскільки у РФ набагато більше затриманих громадян України.

Лубінець додав, що росіяни готові проводити обмінні процеси.

Також, за його словами, представники РФ готові розмовляти про всі категорій громадян України, але у них немає готовності проводити швидких та великих обмінів.

"Чи ми обговорюємо великий обмін? Так. Чи обговорюємо ми його з партнерами? Так. Чи я бачу, що партнери підтримують нашу позицію? Так. Чи бачу я готовність РФ це зробити? Ні", — сказав омбудсмен.

Також Лубінець заявив, що з російського полону вдалося повернути понад 3100 українців.

Останній, 53-й обмін військовополоненими з Росією відбувся 25 червня.

Раніше ми писали, що у російському полоні перебувають близько 1500 захисників Маріуполя. З них 100 "азовців" росіяни незаконно засудили.