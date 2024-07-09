Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Лубінець дав невтішний прогноз про потенційні масштабні обміни полоненими з Росією arrow

Лубінець дав невтішний прогноз про потенційні масштабні обміни полоненими з Росією

9 липня 2024 20:08
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Обмін полоненими — Росія не хоче проводити обмінні процеси
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: пресслужба обмудсмена
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що великого обміну полоненими між Україною та Росією не варто очікувати найближчим часом.

Про це Лубінець сказав в коментарі Новини.LIVE у вівторок, 9 липня.

Читайте також:

Невтішний прогноз щодо обміну полоненими з Росією

Омбудсмен зазначив, що на процес це впливає різниця в кількості полонених, оскільки у РФ набагато більше затриманих громадян України. 

Лубінець додав, що росіяни готові проводити обмінні процеси.

Також, за його словами, представники РФ готові розмовляти про всі категорій громадян України, але у них немає готовності проводити швидких та великих обмінів.

"Чи ми обговорюємо великий обмін? Так. Чи обговорюємо ми його з партнерами? Так. Чи я бачу, що партнери підтримують нашу позицію? Так. Чи бачу я готовність РФ це зробити? Ні", — сказав омбудсмен.

Також Лубінець заявив, що з російського полону вдалося повернути понад 3100 українців.

Останній, 53-й обмін військовополоненими з Росією відбувся 25 червня.

Раніше ми писали, що у російському полоні перебувають близько 1500 захисників Маріуполя. З них 100 "азовців" росіяни незаконно засудили.

війна заручники полонені Дмитро Лубінець омбудсмен війна в Україні Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

8 липня 2024

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних