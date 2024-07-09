Обмін полоненими — Росія не хоче проводити обмінні процеси

Лубінець дав невтішний прогноз про потенційні масштабні обміни полоненими з Росією
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що великого обміну полоненими між Україною та Росією не варто очікувати найближчим часом.
Про це Лубінець сказав в коментарі Новини.LIVE у вівторок, 9 липня.
Невтішний прогноз щодо обміну полоненими з Росією
Омбудсмен зазначив, що на процес це впливає різниця в кількості полонених, оскільки у РФ набагато більше затриманих громадян України.
Лубінець додав, що росіяни готові проводити обмінні процеси.
Також, за його словами, представники РФ готові розмовляти про всі категорій громадян України, але у них немає готовності проводити швидких та великих обмінів.
"Чи ми обговорюємо великий обмін? Так. Чи обговорюємо ми його з партнерами? Так. Чи я бачу, що партнери підтримують нашу позицію? Так. Чи бачу я готовність РФ це зробити? Ні", — сказав омбудсмен.
Також Лубінець заявив, що з російського полону вдалося повернути понад 3100 українців.
Останній, 53-й обмін військовополоненими з Росією відбувся 25 червня.
Раніше ми писали, що у російському полоні перебувають близько 1500 захисників Маріуполя. З них 100 "азовців" росіяни незаконно засудили.
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