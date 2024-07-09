Обмен пленными — Россия не хочет проводить обменные процессы

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: прес-служба омбудсмена

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что большого обмена пленными между Украиной и Россией не следует ожидать в ближайшее время.

Об этом Лубинец сказал в комментарии Новини.LIVE во вторник, 9 июля.

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Омбудсмен отметил, что на этот процесс влияет разница в количестве пленных, поскольку в РФ гораздо больше задержанных граждан Украины.

Лубинец добавил, что россияне готовы проводить обменные процессы.

Также, по его словам, представители РФ готовы говорить о всех категориях граждан Украины, но у них нет готовности проводить быстрые и большие обмены.

"Обсуждаем ли мы большой обмен? Да. Обсуждаем ли мы его с партнерами? Да. Вижу ли, что партнеры поддерживают нашу позицию? Да. Вижу ли я готовность РФ это сделать? Нет", — сказал омбудсмен.

Также Лубинец заявил, что из российского плена удалось вернуть более 3100 украинцев.

Последний 53-й обмен военнопленными с Россией состоялся 25 июня.

Ранее мы писали, что в российском плену находятся около 1500 защитников Мариуполя. Из них 100 "азовцев", которых россияне незаконно осудили.