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Лубинец дал неутешительный прогноз о потенциальных масштабных обменах пленными с Россией

9 июля 2024 20:08
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Обмен пленными — Россия не хочет проводить обменные процессы
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: прес-служба омбудсмена
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что большого обмена пленными между Украиной и Россией не следует ожидать в ближайшее время.

Об этом Лубинец сказал в комментарии Новини.LIVE во вторник, 9 июля.

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Омбудсмен отметил, что на этот процесс влияет разница в количестве пленных, поскольку в РФ гораздо больше задержанных граждан Украины.

Лубинец добавил, что россияне готовы проводить обменные процессы.

Также, по его словам, представители РФ готовы говорить о всех категориях граждан Украины, но у них нет готовности проводить быстрые и большие обмены.

"Обсуждаем ли мы большой обмен? Да. Обсуждаем ли мы его с партнерами? Да. Вижу ли, что партнеры поддерживают нашу позицию? Да. Вижу ли я готовность РФ это сделать? Нет", — сказал омбудсмен.

Также Лубинец заявил, что из российского плена удалось вернуть более 3100 украинцев.

Последний 53-й обмен военнопленными с Россией состоялся 25 июня.

Ранее мы писали, что в российском плену находятся около 1500 защитников Мариуполя. Из них 100 "азовцев", которых россияне незаконно осудили.

 

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