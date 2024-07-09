Ракетний удар по Охматдиту 8 липня — Лубінець написав смс Москальковій

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: Радіо Свобода

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець написав емоційне SMS повідомлення російському омбудсмену Тетяні Москальковій після атаки РФ на "Охматдит".

Про це Лубінець сказав в коментарі Новини.LIVE у вівторок, 9 липня.

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Лубінець не стримав емоцій та написав росіянці

Омбудсмен розповів, що вранці 8 липня мав із Москальковою робочу розмову щодо повернення полонених.

А вже пообіді, після того як українці побачили наслідки ворожих ударів по Києву, Лубінець не стримав емоцій та написав росіянці повідомлення.

"Емоції взяли гору", — сказав він.

Яким саме був зміст SMS, омбудсмен не розповів, щоб це не вплинуло на співпрацю в межах обмінів.

Він лише додав, що Москалькова повідомлення прочитала, але "ганебної реакції" від неї Лубінець не отримав.

Нагадаємо, значних пошкоджень через російський ракетний удар 8 липня зазнали корпуси "Охматдиту", включаючи новозбудовані відділення і єдину в країні онкогематологічну лабораторію. Також відомо про двох загиблих.

Згодом Служба безпеки України отримала докази, які підтверджують, що російські окупанти вдарили по дитячій лікарні ракетою Х-101. Зокрема, на місці удару було знайдено уламок двигуна.

9 липня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд спрямує 100 мільйонів гривень на першочергові відновлювальні роботи в дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. Відбудова медзакладу починається вже зараз.