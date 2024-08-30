Лубінець пояснив, як не стати жертвою шахраїв

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: Дмитро Лубінець/Facebook

В Україні спостерігається новий сплеск шахрайств, пов'язаних зі звільненням полонених та пошуком зниклих безвісти. Шахраї, які представляються журналістами, волонтерами або представниками державних органів.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у п'ятницю, 30 серпня.

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Як не стати жертвою шахраїв

"Вони видають себе за волонтерів, журналістів, представників державних структур або навіть країни-агресорки, майстерно граючи на емоціях, обіцяючи звільнення, важливу інформацію чи навіть організацію дзвінка з рідними. Але за це вони вимагають гроші — нібито "плату" за свої "послуги", — йдеться в повідомлені.

Щоб не стати жертвою шахраїв, важливо дотримуватися таких рекомендацій:

Перевіряйте джерела інформації.

Не розголошуйте особисті дані незнайомцям і не надавайте конфіденційну інформацію в соціальних мережах, навіть у приватних повідомленнях.

Будьте обережні з будь-якими фінансовими пропозиціями, які стосуються "допомоги" або "звільнення".

Лубінець додав, що офіційні органи та волонтерські організації не беруть гроші за свою допомогу чи інформацію.

"Якщо вам надійшли підозрілі пропозиції "допомоги" за винагороду, не зволікайте – звертайтеся до Координаційного штабу, Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених при СБУ, і негайно повідомляйте кіберполіцію", — підкреслив омбудсмен.