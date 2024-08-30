Лубинец объяснил, как не стать жертвой мошенников

Лубинец предупредил о распространении мошенничеств, связанных с освобождением военнопленных
В Украине наблюдается новый всплеск мошенничества, связанный с освобождением пленных и поиском пропавших без вести. Мошенники, представляются журналистами, волонтерами или представителями государственных органов.
Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в пятницу, 30 августа.
Как не стать жертвой мошенников
"Они выдают себя за волонтеров, журналистов, представителей государственных структур или даже страны-агрессора, мастерски играя на эмоциях, обещая освобождение, важную информацию или даже организацию звонка с родными. Но за это они требуют деньги — якобы "плату" за свои "услуги", — говорится в сообщении.
Чтобы не стать жертвой мошенников, важно соблюдать следующие рекомендации:
- Проверяйте источники информации.
- Не разглашайте личные данные незнакомцам и не предоставляйте конфиденциальную информацию в социальных сетях, даже в частных сообщениях.
- Будьте осторожны с любыми финансовыми предложениями, которые касаются "помощи" или "освобождения".
Лубинец добавил, что официальные органы и волонтерские организации не берут деньги за свою помощь или информацию.
"Если вам поступили подозрительные предложения "помощи" за вознаграждение, не медлите — обращайтесь в Координационный штаб, Объединенный центр по поиску и освобождению пленных при СБУ и немедленно сообщайте в киберполицию", — подчеркнул омбудсмен.
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