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Лубинец предупредил о распространении мошенничеств, связанных с освобождением военнопленных

30 августа 2024 19:20
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Лубинец объяснил, как не стать жертвой мошенников
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: Дмитрий Лубинец/Facebook
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

В Украине наблюдается новый всплеск мошенничества, связанный с освобождением пленных и поиском пропавших без вести. Мошенники, представляются журналистами, волонтерами или представителями государственных органов.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в пятницу, 30 августа.

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"Они выдают себя за волонтеров, журналистов, представителей государственных структур или даже страны-агрессора, мастерски играя на эмоциях, обещая освобождение, важную информацию или даже организацию звонка с родными. Но за это они требуют деньги — якобы "плату" за свои "услуги", — говорится в сообщении.

Чтобы не стать жертвой мошенников, важно соблюдать следующие рекомендации:

  • Проверяйте источники информации.
  • Не разглашайте личные данные незнакомцам и не предоставляйте конфиденциальную информацию в социальных сетях, даже в частных сообщениях.
  • Будьте осторожны с любыми финансовыми предложениями, которые касаются "помощи" или "освобождения".

Лубинец добавил, что официальные органы и волонтерские организации не берут деньги за свою помощь или информацию.

"Если вам поступили подозрительные предложения "помощи" за вознаграждение, не медлите — обращайтесь в Координационный штаб, Объединенный центр по поиску и освобождению пленных при СБУ и немедленно сообщайте в киберполицию", — подчеркнул омбудсмен.

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19:20 Лубинец предупредил о распространении мошенничеств, связанных с освобождением военнопленных

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

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