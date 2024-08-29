Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Подоляк заявив, що більшість полонених українців проходять через жорстокі тортури arrow

Подоляк заявив, що більшість полонених українців проходять через жорстокі тортури

29 серпня 2024 16:31
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Подоляк заявив, що 95% полонених проходять через жорстокі тортури
Радник керівника ОП Михайло Подоляк. Фото: Новини.LIVE
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк зазначив, що приблизно 95% українських військовополонених піддаються жорстоким тортурам з боку російських військових. За його словами, ці факти підтверджуються звітами моніторингової місії ООН.

Про це він розповів в інтерв'ю для Новини.LIVE.

Читайте також:

Українці зазнають тортур в російському полоні

Подоляк зазначив, що йдеться як про цивільних, так і про військовополонених, яких утримує Росія. Він підкреслив, що Росія фактично залежить від війни, і її існування можливе лише за умов постійної агресії.

"Наші люди це все бачать, вони бачать поведінку західних еліт, вони бачать оце дивне небажання чітко усвідомити всі ризики, які несе РФ. Вони хочуть виїхати ще далі, далі від Росії, навіть від опосередкованої Росії, далі з Польщі, виїхати з Німеччини тощо", — зазначив радник голови Офісу президента.

Також важливі новини дня по темі:

війна Михайло Подоляк українці Україна тортури полонені війна в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:37 Махінації на 2 млн грн — в Одесі викрили комунальне підприємство

16:31 Подоляк заявив, що більшість полонених українців проходять через жорстокі тортури

16:27 Суд у Києві змінив запобіжний захід Коломойському — що відомо

16:26 Очільника АМКУ звільнили під заставу у 30 млн гривень

16:25 Зеленський провів дві термінові наради щодо ситуації на фронті — що відомо

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова - 80x80

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова

16:23 Сторінки сповіщення про графіки відключень світла — в Укренерго спростували черговий фейк

16:20 Іловайськ — це про незламність — у Львові відкрили фотовиставку до Дня пам'яті захисників

16:06 Черговий мовний скандал в Одесі — дівчина поскаржилася на російськомовного тренера з тенісу

16:04 Удар по нафтобазі в Ростовській області — супутники зафіксували поширення пожежі

16:03 Зеленський вшанував пам'ять загиблих захисників України та зустрівся з їхніми рідними

16:37 Махінації на 2 млн грн — в Одесі викрили комунальне підприємство

16:31 Подоляк заявив, що більшість полонених українців проходять через жорстокі тортури

16:27 Суд у Києві змінив запобіжний захід Коломойському — що відомо

16:26 Очільника АМКУ звільнили під заставу у 30 млн гривень

16:25 Зеленський провів дві термінові наради щодо ситуації на фронті — що відомо

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова - 80x80

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова

16:23 Сторінки сповіщення про графіки відключень світла — в Укренерго спростували черговий фейк

16:20 Іловайськ — це про незламність — у Львові відкрили фотовиставку до Дня пам'яті захисників

16:06 Черговий мовний скандал в Одесі — дівчина поскаржилася на російськомовного тренера з тенісу

16:04 Удар по нафтобазі в Ростовській області — супутники зафіксували поширення пожежі

16:03 Зеленський вшанував пам'ять загиблих захисників України та зустрівся з їхніми рідними

15:37 Після скандалів та мітингів в Одесі урочисто відкрили Алею Героїв

Ексклюзив

15:16 Скільки коштує зібрати дитину до школи в Одесі — Новини.LIVE дізналися вартість

28 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг кольорових металів наприкінці серпня — скільки коштує латунь в Україні

Новина з фото

06:08 На третину дорожче, ніж у ЄС — як українські мережі електроніки наживаються на відключеннях світла

27 серпня 2024

18:27 Заборона Telegram в Україні — яку альтернативу мають одесити

Ексклюзив

10:07 Понівечений південь — як відпочивають туристи у курортних селищах Одещини

06:44 Старих цін не буде — скільки коштують квартири у Києві та як здорожчала нерухомість

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці серпня — скільки в Україні коштує 1 кг алюмінію

26 серпня 2024

06:54 Навчальний рік, підвищення податків та тарифів — що зміниться для українців з 1 вересня

24 серпня 2024
Ексклюзив

12:22 Боротьба у нас в крові — Світуля з "Привоза" про людей, бізнес та незалежність

Text

14:30 В Україні можуть менше вимикати світло — експерт спрогнозував дату позитивних змін

Text

14:19 Куюн спрогнозував, чи зростуть ціни на бензин та дизель у вересні

Text

13:00 Київ покаже США план ударів по РФ та Сирський висловився про переговори — ефір День.LIVE

Text

12:56 Нардеп назвав кількість українців, які готові з-за кордону повернутися додому

Text

11:28 Скільки будинків на рік будують для людей, які втратили житло — дані нардепа

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова - 80x80

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова

Text

08:00 Дозвіл ТЦК стріляти на ураження та підвищення податків в Україні — ефір Ранок.LIVE

28 серпня 2024
Text

23:22 Курська операція, мобілізація та провал Путіна — ексклюзивне інтерв'ю Подоляка для Новини.LIVE

Text

20:00 Нардепка назвала компромісну суму для економічного бронювання

Text

17:54 Дозвіл для ТЦК стріляти у випадку загрози життю — адвокат прокоментував

Text

17:50 Скільки об’єктів у РФ можна уразити ракетами ATACMS, якби США зняли обмеження — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

25 серпня 2024

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку