Подоляк заявив, що 95% полонених проходять через жорстокі тортури

Радник керівника ОП Михайло Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк зазначив, що приблизно 95% українських військовополонених піддаються жорстоким тортурам з боку російських військових. За його словами, ці факти підтверджуються звітами моніторингової місії ООН.

Про це він розповів в інтерв'ю для Новини.LIVE.

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Подоляк зазначив, що йдеться як про цивільних, так і про військовополонених, яких утримує Росія. Він підкреслив, що Росія фактично залежить від війни, і її існування можливе лише за умов постійної агресії.

"Наші люди це все бачать, вони бачать поведінку західних еліт, вони бачать оце дивне небажання чітко усвідомити всі ризики, які несе РФ. Вони хочуть виїхати ще далі, далі від Росії, навіть від опосередкованої Росії, далі з Польщі, виїхати з Німеччини тощо", — зазначив радник голови Офісу президента.