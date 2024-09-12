Сі Цзіньпінь може зустрітися із Зеленським вже наступного місяця

Лідер Китаю Сі Цзіньпін. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський та глава Китаю Сі Цзіньпін можуть зустрітися вже наступного місяця. Це стало можливим завдяки покращенню дипломатичних стосунків між двома країнами.

Про це повідомило видання Reuters з посиланням на заяву колишнього заступника міністра закордонних справ України Олександра Чалого.

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Можлива зустріч Зеленського та Сі

Чалий підкреслив, що покращення відносин між Києвом і Пекіном створило сприятливі передумови для такої зустрічі. За його словами, "зараз ми всі в Україні чекаємо на якісь контакти, прямі контакти між президентом Зеленським і президентом Сі".

"Ми готові зробити все, що сприяє миру", — натякнув на можливість цієї зустрічі директор департаменту європейських досліджень Китайського інституту міжнародних відносин Цуй Хунцзянь.

Він зазначив, що Китай бажає долучитися до майбутнього мирного саміту, оскільки країна зацікавлена у досягненні ефективних результатів своєї міжнародної діяльності.