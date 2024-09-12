Сі Цзіньпінь може зустрітися із Зеленським вже наступного місяця

Стало відомо, коли може відбутися зустріч Сі Цзиньпіна та Зеленського
Президент України Володимир Зеленський та глава Китаю Сі Цзіньпін можуть зустрітися вже наступного місяця. Це стало можливим завдяки покращенню дипломатичних стосунків між двома країнами.
Про це повідомило видання Reuters з посиланням на заяву колишнього заступника міністра закордонних справ України Олександра Чалого.
Можлива зустріч Зеленського та Сі
Чалий підкреслив, що покращення відносин між Києвом і Пекіном створило сприятливі передумови для такої зустрічі. За його словами, "зараз ми всі в Україні чекаємо на якісь контакти, прямі контакти між президентом Зеленським і президентом Сі".
"Ми готові зробити все, що сприяє миру", — натякнув на можливість цієї зустрічі директор департаменту європейських досліджень Китайського інституту міжнародних відносин Цуй Хунцзянь.
Він зазначив, що Китай бажає долучитися до майбутнього мирного саміту, оскільки країна зацікавлена у досягненні ефективних результатів своєї міжнародної діяльності.
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