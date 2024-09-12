Лубинец заявил, что 1,5 млн детей на ВОТ ежедневно сталкиваются с риском депортации

Омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: Офис омбудсмена

Омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что 1,5 миллиона украинских детей, находящихся на территориях, оккупированных Россией, ежедневно подвергаются опасности депортации. Он добавил, что никто не знает точного количества похищенных россиянами детей.

Об этом он рассказал в ответе на вопросы корреспондентки Новини.LIVE в четверг, 12 сентября.

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"1,5 млн украинских детей под оккупацией России ежедневно рискуют депортацией", — заявил Лубинец.

Омбудсмен сообщил, что официальные данные доступны на портале "Дети войны", где речь идет о 19546 депортированных, однако точного количества никто не знает.

Он также отметил, что детей с оккупированных территорий отправляют в разные регионы России на "оздоровление", и остается неизвестным, сколько из них вернется домой.