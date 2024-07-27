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Лубінець заявив, що РФ вивезла тисячу дітей з окупованих територій Херсонщини на "оздоровлення"

27 липня 2024 20:31
Валерія Барановська - редактор
Депортація дітей — росіяни вивезли 1000 осіб із тимчасово окупованих територій Херсонщини
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: Укрінформ
Валерія Барановська - редактор

Росіяни вивезли тисячу дітей із тимчасово окупованих територій Херсонщини до Кабардино-Балкарії під приводом "оздоровлення". Такі дії порушують права дітей і є частиною геноцидної політики держави-агресора.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у суботу, 27 липня.

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Росіяни вивезли дітей з Херсонщини на "оздоровлення"

Лубінець заявив, що росіяни вивезли тисячу дітей із тимчасово окупованих територій Херсонщини у Кабардино-Балкарію на "оздоровлення". За його словами, з початку повномасштабного вторгнення ворог систематично вивозить українських дітей віком від  6,5 до 16 років за тисячі кілометрів від дому.

"Більшість з цих дітей мають батьків, які своєю чергою, ймовірно, надають дозвіл на вивезення дитини. Однак наскільки такий вибір є вільним в умовах окупації, лишається відкритим питанням", — написав омбудсмен.

Росіяни вивозять український дітей
1000 дітей з тимчасово окупованих територій Херсонщини вивезли до Росії. Фото: Дмитро Лубінець

Він наголосив на тому, що такі діти вимушене переймають культуру та традиції РФ.

"Там залучається потужний ресурс для знищення їх української ідентичності, що своєю чергою є складовою геноцидної політики держави-агресора", — зазначив Лубінець.

Подібні дії порушують права дітей та міжнародні норми захисту прав людини. Україна у свою чергу не припиняє наполягати на потребі отримання доступу для міжнародних організацій на ТОТ та притягненні винних у порушенні прав українських дітей до відповідальності.

 

Нагадаємо, в Україну з тимчасово окупованих територій повернули семеро дітей. Йдеться про п'ятьох хлопців та двох дівчат.

Раніше Україні вдалося повернути ще вісім дітей з окупованих територій Херсонської та Донецької областей. Всі вони віком від семи до 17 років.

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