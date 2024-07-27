Депортация детей — россияне вывезли 1000 человек с временно оккупированных территорий Херсонщины

Лубинец заявил, что РФ вывезла тысячу детей с оккупированных территорий Херсона на "оздоровление"
Россияне вывезли тысячу детей с временно оккупированных территорий Херсона в Кабардино-Балкарию под предлогом "оздоровления". Такие действия нарушают права детей и являются частью геноцидной политики государства-агрессора.
Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в субботу, 27 июля.
Россияне вывезли детей из Херсона на "оздоровление"
Лубинец заявил, что россияне вывезли тысячу детей с временно оккупированных территорий Херсона в Кабардино-Балкарию на "оздоровление". По его словам, с начала полномасштабного вторжения враг систематически вывозит украинских детей от 6,5 до 16 лет за тысячи километров от дома.
"Большинство из этих детей имеют родителей, которые в свою очередь, вероятно, дают разрешение на вывоз ребенка. Однако насколько такой выбор свободен в условиях оккупации, остается открытым вопросом", — написал омбудсмен.
Он отметил, что такие дети вынужденно перенимают культуру и традиции РФ.
"Там привлекается мощный ресурс для уничтожения их украинской идентичности, что в свою очередь является составляющей геноцидной политики государства-агрессора" , — отметил Лубинец.
Подобные действия нарушают права детей и нормы защиты прав человека. Украина в свою очередь не прекращает настаивать на необходимости получения доступа для международных организаций на ВТО и привлечении виновных в нарушении прав украинских детей к ответственности.
Напомним, в Украину с временно оккупированных территорий вернули семеро детей. Речь идет о пяти ребятах и двух девушках.
Ранее Украине удалось вернуть еще восемь детей с оккупированных территорий Херсонской и Донецкой областей. Все они от семи до 17 лет.
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