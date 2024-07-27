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Лубинец заявил, что РФ вывезла тысячу детей с оккупированных территорий Херсона на "оздоровление"

27 июля 2024 20:31
Валерия Барановская - редактор
Депортация детей — россияне вывезли 1000 человек с временно оккупированных территорий Херсонщины
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: Укринформ
Валерия Барановская - редактор

Россияне вывезли тысячу детей с временно оккупированных территорий Херсона в Кабардино-Балкарию под предлогом "оздоровления". Такие действия нарушают права детей и являются частью геноцидной политики государства-агрессора.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в субботу, 27 июля.

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Лубинец заявил, что россияне вывезли тысячу детей с временно оккупированных территорий Херсона в Кабардино-Балкарию на "оздоровление". По его словам, с начала полномасштабного вторжения враг систематически вывозит украинских детей от 6,5 до 16 лет за тысячи километров от дома.

"Большинство из этих детей имеют родителей, которые в свою очередь, вероятно, дают разрешение на вывоз ребенка. Однако насколько такой выбор свободен в условиях оккупации, остается открытым вопросом", — написал омбудсмен.

Россияне вывозят украинских детей
1000 детей с временно оккупированных территорий Херсона вывезли в Россию. Фото: Дмитрий Лубинец

Он отметил, что такие дети вынужденно перенимают культуру и традиции РФ.

"Там привлекается мощный ресурс для уничтожения их украинской идентичности, что в свою очередь является составляющей геноцидной политики государства-агрессора" , — отметил Лубинец.

Подобные действия нарушают права детей и нормы защиты прав человека. Украина в свою очередь не прекращает настаивать на необходимости получения доступа для международных организаций на ВТО и привлечении виновных в нарушении прав украинских детей к ответственности.

 

Напомним, в Украину с временно оккупированных территорий вернули семеро детей. Речь идет о пяти ребятах и двух девушках.

Ранее Украине удалось вернуть еще восемь детей с оккупированных территорий Херсонской и Донецкой областей. Все они от семи до 17 лет.

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