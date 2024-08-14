Пожежа на Запорізькій АЕС — росіяни відмовили у допуску експертам МАГАТЕ

Пожежа на т.о. Запорізькій АЕС. Фото: скриншот

Експертам Міжнародного агентства з атомної енергії не надали доступу до середини градирні на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС. Наразі МАГАТЕ ще не зробило остаточних висновків щодо причин загоряння на атомній електростанції.

Про це повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі телемарафону "Єдині новини" у середу, 14 серпня.

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За словами Миколи Колісника, окупанти не допустили експертів МАГАТЕ всередину градирні ЗАЕС, де 11 серпня сталася пожежа. Як зазначили в Міненерго, фахівці представники МАГАТЕ змогли провести огляд градирні, радіаційний моніторинг.

"Після проведеного огляду експерти попросили доступ безпосередньо в середину градирні на рівень розподілу водяних форсунок, де, за їхніми припущеннями, могло бути певне пошкодження. Але доступу туди експерти не отримали", — повідомив Колісник.

Наразі МАГАТЕ не зробило остаточного висновку щодо обставин загоряння на градирні.

До чергової провокації на Запорізькій атомній електростанції окупанти вдалися 11 серпня. За неофіційною інформацією від українців з лівого берега, росіяни підпалили в градирні автомобільні шини у великій кількості.

Наступного дня, 12 серпня, в МАГАТЕ оприлюднили російську версію події, заявивши що "команда ЗАЕС" повідомила про "ймовірну атаку безпілотника сьогодні на одну з градирень, розташованих на майданчику".