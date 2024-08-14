Пожар на Запорожской АЭС – россияне отказали в допуске экспертам МАГАТЭ

Пожар на в.о. Запорожской АЭС. Фото: скриншот

Экспертам Международного агентства по атомной энергии не предоставили доступ внутрь градирни на временно оккупированной Запорожской АЭС. МАГАТЭ еще не сделало окончательных выводов о причинах возгорания на атомной электростанции.

Об этом сообщил заместитель министра энергетики Николай Колесник в эфире телемарафона "Єдині новини" в среду, 14 августа

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По словам Николая Колесника, оккупанты не допустили экспертов МАГАТЭ внутрь градирни ЗАЭС, где 11 августа произошел пожар. Как отметили в Минэнерго, специалисты представители МАГАТЭ смогли провести осмотр градирни, радиационный мониторинг.

"После проведенного осмотра эксперты попросили доступ непосредственно в середину градирни на уровень распределения водяных форсунок, где, по их предположениям, могло быть определенное повреждение. Но доступ туда эксперты не получили", — сообщил Колесник.

В настоящее время МАГАТЭ не сделало окончательного вывода об обстоятельствах возгорания на градирне.

К очередной провокации на Запорожской атомной электростанции оккупанты прибегли 11 августа. По неофициальной информации от украинцев с левого берега, россияне подожгли в градирне автомобильные шины в большом количестве.

На следующий день, 12 августа, в МАГАТЭ обнародовали российскую версию произошедшего, заявив, что "команда ЗАЭС" сообщила о "вероятной атаке беспилотника сегодня на одну из градирен, расположенных на площадке".