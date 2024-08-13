Корупційний скандал — СБУ опублікувала нові докази в докази у справі про півмільйонний хабар

В СБУ опублікували перехоплені розмови ексзаступника міністра енергетики з іншими фігурантами
Служба безпеки України оприлюднила нові докази у справі про корупційний скандал. Зокрема, перехоплені розмови висвітлюють деталі великої корупційної схеми, в організації якої підозрюється колишній заступник міністра енергетики України Олександр Хейло.
Про це повідомила пресслужба СБУ у вівторок, 13 серпня.
Корупційний скандал
Згідно з матеріалами справи, чиновник обіцяв за півмільйона доларів забезпечити керівникам державних підприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну безперешкодний доступ до використання гірничо-видобувного обладнання, яке розміщене в шахтах на території прифронтової Донеччини.
Йдеться про унікальне і дефіцитне обладнання, що належить державній вугільній компанії, яка базується у Покровському — одному з найбільш напружених районів східного фронту.
Раніше співробітники СБУ та НАБУ, під наглядом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Київської обласної прокуратури, а також за підтримки міністра енергетики України, розкрили корупційну схему і затримали чотирьох осіб, причетних до справи.
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