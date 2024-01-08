Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Почти 400 населенных пунктов Украины обесточены из-за непогоды, — Укрэнерго arrow

Почти 400 населенных пунктов Украины обесточены из-за непогоды, — Укрэнерго

8 января 2024 14:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Почти 400 населенных пунктов Украины обесточены из-за непогоды, — Укрэнерго
Энергетики ремонтируют энергосистему. Фото: ДТЭК
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В результате непогоды в Украине обесточено 396 населенных пунктов в четырех областях. Людей призвали потреблять электроэнергию экономно.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Читайте также:

Состояние энергосистемы Украины

Из-за сильного ветра, мокрого снега и гололеда обесточено 396 населенных пунктов в:

  • Днепропетровской области — 202;
  • Кировоградской — 79;
  • Николаевской — 54;
  • Одесской — 58;
  • Черкасской — один;
  • в Донецкой области более суток — четыре.
null
Состояние в энергосистеме Украины. Фото: t.me/Ukrenergo

По состоянию на утро из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 463 населенных пункта.

"Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях. Обесточено одно угледобывающее предприятие в Донецкой области. Аварийно-восстановительные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных", — говорится в сообщении.

Сейчас пропускная способность высоковольтных сетей "Укрэнерго" достаточна для покрытия имеющегося спроса. Вчера, 7 января, ремонтная бригада оперативно вернула в работу высоковольтную воздушную линию 330 кВ в восточном регионе.

Потребление электроэнергии в Украине

Вчера суточный максимум потребления был вечером — на 3,7% выше, чем соответствующий показатель в предыдущее воскресенье 31 декабря.

Сейчас уровень потребления несколько ниже прогнозного из-за утренней воздушной тревоги и многочисленных обесточений потребителей из-за непогоды.

"Но вечером, когда будет восстановлено энергоснабжение обесточенных потребителей и усилится похолодание, ситуация может осложниться из-за резкого роста потребления", — говорится в сообщении.

Потребителей призвали особенно внимательно отнестись к использованию энергоемких электроприборов в час максимального потребления с 16:00 до 19:00.

Производство электроэнергии

В Укрэнерго рассказали, что электроэнергии, произведенной электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей.

Экспорт и импорт

Днем осуществляется импорт электроэнергии из Словакии и Румынии. Общий объем 2 865 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 469 МВт.  С 1 декабря техническая возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину и Молдову составляет 1700 МВт.

В Укрэнерго добавили, что экспорт сегодня не осуществляется.

null
Пост Укрэнерго. Фото: скриншот
null
Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Напомним, из-за сложных погодных условий в Украине на утро 8 января были обесточены сотни населенных пунктов. Хуже всего с электроэнергией в Днепропетровской области. Кроме того, в областях фиксируются сбои по работе общественного транспорта. В свою очередь в результате гололеда и сильного ветра попадали деревья, образовались пробки на дорогах и аварии.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

Актуальное по теме