Почти 400 населенных пунктов Украины обесточены из-за непогоды, — Укрэнерго

Энергетики ремонтируют энергосистему. Фото: ДТЭК

В результате непогоды в Украине обесточено 396 населенных пунктов в четырех областях. Людей призвали потреблять электроэнергию экономно.

Об этом сообщает Укрэнерго.

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Состояние энергосистемы Украины

Из-за сильного ветра, мокрого снега и гололеда обесточено 396 населенных пунктов в:

Днепропетровской области — 202;

Кировоградской — 79;

Николаевской — 54;

Одесской — 58;

Черкасской — один;

в Донецкой области более суток — четыре.

Состояние в энергосистеме Украины. Фото: t.me/Ukrenergo

По состоянию на утро из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 463 населенных пункта.

"Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях. Обесточено одно угледобывающее предприятие в Донецкой области. Аварийно-восстановительные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных", — говорится в сообщении.

Сейчас пропускная способность высоковольтных сетей "Укрэнерго" достаточна для покрытия имеющегося спроса. Вчера, 7 января, ремонтная бригада оперативно вернула в работу высоковольтную воздушную линию 330 кВ в восточном регионе.

Потребление электроэнергии в Украине

Вчера суточный максимум потребления был вечером — на 3,7% выше, чем соответствующий показатель в предыдущее воскресенье 31 декабря.

Сейчас уровень потребления несколько ниже прогнозного из-за утренней воздушной тревоги и многочисленных обесточений потребителей из-за непогоды.

"Но вечером, когда будет восстановлено энергоснабжение обесточенных потребителей и усилится похолодание, ситуация может осложниться из-за резкого роста потребления", — говорится в сообщении.

Потребителей призвали особенно внимательно отнестись к использованию энергоемких электроприборов в час максимального потребления с 16:00 до 19:00.

Производство электроэнергии

В Укрэнерго рассказали, что электроэнергии, произведенной электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей.

Экспорт и импорт

Днем осуществляется импорт электроэнергии из Словакии и Румынии. Общий объем 2 865 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 469 МВт. С 1 декабря техническая возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину и Молдову составляет 1700 МВт.

В Укрэнерго добавили, что экспорт сегодня не осуществляется.

Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Напомним, из-за сложных погодных условий в Украине на утро 8 января были обесточены сотни населенных пунктов. Хуже всего с электроэнергией в Днепропетровской области. Кроме того, в областях фиксируются сбои по работе общественного транспорта. В свою очередь в результате гололеда и сильного ветра попадали деревья, образовались пробки на дорогах и аварии.