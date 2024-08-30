У ДТЕК сказали, що буде зі світлом в Україні найближчим часом

Працівник енергетичної компанії. Фото: ДТЕК

Енергетики докладають максимальних зусиль, аби відновити енергосистему після останньої масованої атаки росіян по Україні. Для цього є усі необхідні ресурси.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК у п'ятницю, 30 серпня.

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Що буде зі світлом

Енергетики зазначають, що наразі йде ліквідація наслідків обстрілу, а тому робити прогнози складно.

"Коментувати стан конкретних об'єктів і терміни ремонту зараз недоречно, оскільки це може допомогти ворогу планувати нові атаки", — наголошують у ДТЕК.

Там підкреслили, що окупанти вперше використали касетні боєприпаси для ударів по розподільчих підстанціях. Під удар потрапили енергетичні об'єкти у 15 областях України.

"Минулого та позаминулого року ми також відновлювалися після масштабних атак ворога, головне — діяти. Будьте спокійні, зараз наші енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло у кожен дім. Вони знають, що робити, і роблять це", — йдеться у повідомленні.

У ДТЕК відзначили, що для відновлення є всі необхідні ресурси, потрібен тільки час.

Що відомо про масований удар по Україні

У понеділок, 26 серпня, Росія випустила по Україні 127 ракет і 109 дронів. Били переважно по енергетичній інфраструктурі. Окупанти застосували ракети різних типів повітряного, наземного та морського базування.

Повітряним силам України вдалося збити 102 ракети та 99 ударних безпілотників. За приблизними підрахунками, Росія витратила на удар по Україні 1,3 млрд доларів.

Внаслідок атаки на Україну загинули семеро осіб, ще майже 50 постраждали.