В ДТЭК сказали, что будет со светом в Украине в ближайшее время

Массированная атака по Украине — в ДТЭК объяснили, что будет со светом
Энергетики прилагают максимальные усилия, чтобы восстановить энергосистему после последней массированной атаки россиян по Украине. Для этого есть все необходимые ресурсы.
Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК в пятницу, 30 августа.
Что будет со светом
Энергетики отмечают, что сейчас идет ликвидация последствий обстрелов, поэтому делать прогнозы сложно.
"Комментировать состояние конкретных объектов и сроки ремонта сейчас неуместно, поскольку это может помочь врагу планировать новые атаки", — подчеркивают в ДТЭК.
Там уточнили, что оккупанты впервые использовали кассетные боеприпасы для ударов по распределительным подстанциям. Под удар попали энергетические объекты в 15 областях Украины.
"В прошлом и позапрошлом году мы также восстанавливались после масштабных атак врага, главное — действовать. Будьте спокойны, сейчас наши энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в каждый дом. Они знают, что делать и делают это", — говорится в сообщении.
В ДТЭК заявили, что для восстановления есть все необходимые ресурсы, нужно только время.
Что известно о массированном ударе по Украине
В понедельник, 26 августа, Россия выпустила по Украине 127 ракет и 109 дронов. Били преимущественно по энергетической инфраструктуре. оккупанты применили ракеты разных типов воздушного, наземного и морского базирования.
Воздушным силам Украины удалось сбить 102 ракеты и 99 ударных беспилотников. По приблизительным подсчетам Россия потратила на удар по Украине 1,3 млрд долларов.
В результате атаки по Украине погибли семь человек, еще почти 50 пострадали.
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