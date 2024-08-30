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Массированная атака по Украине — в ДТЭК объяснили, что будет со светом

30 августа 2024 13:35
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
В ДТЭК сказали, что будет со светом в Украине в ближайшее время
Работник энергетической компании. Фото: ДТЭК
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Энергетики прилагают максимальные усилия, чтобы восстановить энергосистему после последней массированной атаки россиян по Украине. Для этого есть все необходимые ресурсы.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК в пятницу, 30 августа.

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Энергетики отмечают, что сейчас идет ликвидация последствий обстрелов, поэтому делать прогнозы сложно.

"Комментировать состояние конкретных объектов и сроки ремонта сейчас неуместно, поскольку это может помочь врагу планировать новые атаки", — подчеркивают в ДТЭК.

Там уточнили, что оккупанты впервые использовали кассетные боеприпасы для ударов по распределительным подстанциям. Под удар попали энергетические объекты в 15 областях Украины.

"В прошлом и позапрошлом году мы также восстанавливались после масштабных атак врага, главное — действовать. Будьте спокойны, сейчас наши энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в каждый дом. Они знают, что делать и делают это", — говорится в сообщении.

В ДТЭК заявили, что для восстановления есть все необходимые ресурсы, нужно только время.

Что известно о массированном ударе по Украине

В понедельник, 26 августа, Россия выпустила по Украине 127 ракет и 109 дронов. Били преимущественно по энергетической инфраструктуре. оккупанты применили ракеты разных типов воздушного, наземного и морского базирования.

Воздушным силам Украины удалось сбить 102 ракеты и 99 ударных беспилотников. По приблизительным подсчетам Россия потратила на удар по Украине 1,3 млрд долларов.

В результате атаки по Украине погибли семь человек, еще почти 50 пострадали.

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