Масштабна пожежа на складах в Ужгороді — в ДСНС показали фото

Масштабна пожежа на складах в Ужгороді — в ДСНС показали пекельні кадри
В Ужгороді зайнялася пожежа на складах підприємства "Турбогаз" в неділю, 11 серпня. Станом на о пів на десяту вечора вогнеборці локалізували займання, однак ліквідація продовжується.
Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Закарпатській області в Facebook у неділю, 11 серпня.
Кадри гасіння пожежі в Ужгороді
"11 серпня о 19:18 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в складському приміщенні на вул. Коритнянській, що в Ужгороді", — зазначили рятувальники.
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Масштабна пожежа на складах в Ужгороді. Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya
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Масштабна пожежа на складах в Ужгороді. Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya
-
Масштабна пожежа на складах в Ужгороді. Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya
-
Масштабна пожежа на складах в Ужгороді. Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya
-
Масштабна пожежа на складах в Ужгороді. Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya
-
Масштабна пожежа на складах в Ужгороді. Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya
-
Масштабна пожежа на складах в Ужгороді. Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya
-
Масштабна пожежа на складах в Ужгороді. Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya
-
Масштабна пожежа на складах в Ужгороді. Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya
-
Масштабна пожежа на складах в Ужгороді. Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya
-
Масштабна пожежа на складах в Ужгороді. Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya
-
Масштабна пожежа на складах в Ужгороді. Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya
-
Масштабна пожежа на складах в Ужгороді. Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya
До гасіння вогню залучили 12 одиниць техніки та 41 людину, зокрема підрозділи ДСНС, поліцію, газову службу, екстрену медичну допомогу, а також автоцистерну водоканалу для підвозу води.
У відомстві додали, що від ДСНС працює 9 одиниць техніки та 30 рятувальників.
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