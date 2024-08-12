Масштабна пожежа на складах в Ужгороді — в ДСНС показали фото

Масштабна пожежа на складах в Ужгороді. Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

В Ужгороді зайнялася пожежа на складах підприємства "Турбогаз" в неділю, 11 серпня. Станом на о пів на десяту вечора вогнеборці локалізували займання, однак ліквідація продовжується.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Закарпатській області в Facebook у неділю, 11 серпня.

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"11 серпня о 19:18 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в складському приміщенні на вул. Коритнянській, що в Ужгороді", — зазначили рятувальники.

Масштабна пожежа на складах в Ужгороді. Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Масштабна пожежа на складах в Ужгороді. Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Масштабна пожежа на складах в Ужгороді. Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Масштабна пожежа на складах в Ужгороді. Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Масштабна пожежа на складах в Ужгороді. Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Масштабна пожежа на складах в Ужгороді. Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Масштабна пожежа на складах в Ужгороді. Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Масштабна пожежа на складах в Ужгороді. Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Масштабна пожежа на складах в Ужгороді. Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Масштабна пожежа на складах в Ужгороді. Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Масштабна пожежа на складах в Ужгороді. Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Масштабна пожежа на складах в Ужгороді. Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Масштабна пожежа на складах в Ужгороді. Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya 1 / 13

До гасіння вогню залучили 12 одиниць техніки та 41 людину, зокрема підрозділи ДСНС, поліцію, газову службу, екстрену медичну допомогу, а також автоцистерну водоканалу для підвозу води.

У відомстві додали, що від ДСНС працює 9 одиниць техніки та 30 рятувальників.