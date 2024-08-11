В Ужгороді 11 серпня сталася масштабна пожежа на складах Турбогазу

Пожежа в Ужгороді. Фото: скриншот з відео

В Ужгороді у неділю, 11 серпня, розгорілася пожежа на складах підприємства "Турбогаз". Рятувальники вже працюють на місці займань.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола у Telegram.

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Пожежа в Ужгороді

"В Ужгороді горять склади із секонд-хендом. Причина пожежі встановлюється. Рятувальники працюють на місці події", — йдеться у повідомленні.

Згодом з'ясувалося, що займання сталося у будівлі на підприємстві "Ужгородський Турбогаз".

"Рятувальні машини активно в‘їжджають та виїжджають з підприємства", — зазначив Глагола.

За його словами, також на територію підприємства прибули машини швидкої допомоги.

Як відомо, "Турбогаз Ужгород" спеціалізується на виробництві обладнання, що застосовується для видобутку, транспортування та зберігання нафти й газу, а також на виготовленні енергетичного обладнання для газових електростанцій, та галузей, пов’язаних з ними.