В Ужгороді 11 серпня сталася масштабна пожежа на складах Турбогазу

В Ужгороді масштабна пожежа — горять склади одного з підприємств
В Ужгороді у неділю, 11 серпня, розгорілася пожежа на складах підприємства "Турбогаз". Рятувальники вже працюють на місці займань.
Про це повідомив журналіст Віталій Глагола у Telegram.
Пожежа в Ужгороді
"В Ужгороді горять склади із секонд-хендом. Причина пожежі встановлюється. Рятувальники працюють на місці події", — йдеться у повідомленні.
Згодом з'ясувалося, що займання сталося у будівлі на підприємстві "Ужгородський Турбогаз".
"Рятувальні машини активно в‘їжджають та виїжджають з підприємства", — зазначив Глагола.
За його словами, також на територію підприємства прибули машини швидкої допомоги.
Як відомо, "Турбогаз Ужгород" спеціалізується на виробництві обладнання, що застосовується для видобутку, транспортування та зберігання нафти й газу, а також на виготовленні енергетичного обладнання для газових електростанцій, та галузей, пов’язаних з ними.
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