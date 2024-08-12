Масштабный пожар на складах в Ужгороде — в ГСЧС показали фото

Масштабный пожар на складах в Ужгороде — в ГСЧС показали адские кадры
В Ужгороде загорелся пожар на складах предприятия "Турбогаз" в воскресенье, 11 августа. По состоянию на полдесятого вечера пожарные локализовали возгорание, однако ликвидация продолжается.
Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Закарпатской области в Facebook в воскресенье, 11 августа.
Кадры тушения пожара в Ужгороде
"11 августа в 19:18 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в складском помещении на ул. Корытнянской в Ужгороде", — отметили спасатели.
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Масштабный пожар на складах в Ужгороде. Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya
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Масштабный пожар на складах в Ужгороде. Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya
-
Масштабный пожар на складах в Ужгороде. Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya
-
Масштабный пожар на складах в Ужгороде. Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya
-
Масштабный пожар на складах в Ужгороде. Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya
-
Масштабный пожар на складах в Ужгороде. Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya
-
Масштабный пожар на складах в Ужгороде. Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya
-
Масштабный пожар на складах в Ужгороде. Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya
-
Масштабный пожар на складах в Ужгороде. Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya
-
Масштабный пожар на складах в Ужгороде. Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya
-
Масштабный пожар на складах в Ужгороде. Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya
-
Масштабный пожар на складах в Ужгороде. Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya
-
Масштабный пожар на складах в Ужгороде. Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya
К тушению огня привлекли 12 единиц техники и 41 человека, в частности, подразделения ГСЧС, полицию, газовую службу, экстренную медицинскую помощь, а также автоцистерну водоканала для подвоза воды.
В ведомстве добавили, что от ГСЧС работает 9 единиц техники и 30 спасателей.
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