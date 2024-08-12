Масштабный пожар на складах в Ужгороде — в ГСЧС показали фото

Масштабный пожар на складах в Ужгороде. Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

В Ужгороде загорелся пожар на складах предприятия "Турбогаз" в воскресенье, 11 августа. По состоянию на полдесятого вечера пожарные локализовали возгорание, однако ликвидация продолжается.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Закарпатской области в Facebook в воскресенье, 11 августа.

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"11 августа в 19:18 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в складском помещении на ул. Корытнянской в Ужгороде", — отметили спасатели.

Масштабный пожар на складах в Ужгороде. Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Масштабный пожар на складах в Ужгороде. Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Масштабный пожар на складах в Ужгороде. Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Масштабный пожар на складах в Ужгороде. Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Масштабный пожар на складах в Ужгороде. Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Масштабный пожар на складах в Ужгороде. Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Масштабный пожар на складах в Ужгороде. Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Масштабный пожар на складах в Ужгороде. Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Масштабный пожар на складах в Ужгороде. Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Масштабный пожар на складах в Ужгороде. Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Масштабный пожар на складах в Ужгороде. Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Масштабный пожар на складах в Ужгороде. Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Масштабный пожар на складах в Ужгороде. Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya 1/13 ​ 13

К тушению огня привлекли 12 единиц техники и 41 человека, в частности, подразделения ГСЧС, полицию, газовую службу, экстренную медицинскую помощь, а также автоцистерну водоканала для подвоза воды.

В ведомстве добавили, что от ГСЧС работает 9 единиц техники и 30 спасателей.