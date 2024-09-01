Мати посадовця ТЦК придбала квартиру за 2 млн грн — прокурори подали позов до суду

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Мати заступника начальника Полтавського обласного ТЦК купила квартиру за майже 2 млн грн, хоча не мала для цього достатніх статків. Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подав позов до суду.

Про це повідомила прессекретар Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк для ІРТ Полтава.

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Постолюк повідомила, що САП звернулася до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) з позовом про конфіскацію квартири вартістю майже 2 мільйони гривень, яку у 2023 році придбала мати заступника начальника Полтавського обласного ТЦК.

За даними прокуратури, жінка не мала достатніх законних доходів для такої покупки, а самою квартирою фактично користується посадовець та його родина.

"Мати посадовця у 2023 році придбала 3-кімнатну квартиру у центрі Полтави вартістю понад 1,9 млн грн, не маючи достатніх законних доходів для купівлі", — зазначила Постолюк.

Вона додала, що позов прокурора спрямований на визнання активу необґрунтованим та стягнення його в дохід держави.

"З огляду на виявлене, прокурор звернувся до суду з позовом про стягнення з такої посадової особи указаного активу в дохід держави, законність походження якого викликає обґрунтований сумнів", — повідомила прессекретар САП.