На Полтавщині кількох поліцейських відсторонили від служби — що накоїли

Поліцейська автівка. Ілюстративне фото: пресслужба Нацполіції

У Полтавській області поліцейські були відсторонені від службових обов'язків через справу щодо сексуального насилля над неповнолітнім. Правоохоронці не внесли інформацію від батьків постраждалого до ЄРДР.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора України (ОГП) у неділю, 1 вересня.

Читайте також:

Деталі справи

За даними слідства, влітку 2024 року на одному з пляжів Котелевської територіальної громади троє осіб, серед яких неповнолітні, вчинили сексуальні дії щодо малолітнього хлопчика.

В ОГП зазначають, що працівники поліції не внесли до ЄРДР відомості про вчинення злочину після звернення батьків потерпілого, тому прокуратура ініціювала проведення службового розслідування.

"Наразі четверо осіб відсторонені від виконання службових обовʼязків", — йдеться у повідомленні.

Водночас наголошується, що за фактом знущання над хлопчиком все ж здійснюється досудове розслідування. Правоохоронці опрацьовують фото та відеоматеріали, оприлюднені в соціальних мережах.

"Органи прокуратури Полтавської області здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом насильницьких дій сексуального характеру, не пов’язаних із проникненням в тіло, вчинені щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років", — підсумували в Офісі генпрокурора.