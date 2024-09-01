Мать должностного лица ТЦК приобрела квартиру за 2 млн грн — прокуроры подали иск в суд

Суд. Иллюстративное фото: Укринформ

Мать заместителя начальника Полтавского областного ТЦК купила квартиру за почти 2 млн грн, хотя не имела для этого достаточного состояния. Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры подал иск в суд.

Об этом сообщила пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк для ИРТ Полтава.

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Купила квартиру, не имея для этого достаточного состояния

Постолюк сообщила, что САП обратилась в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) с иском о конфискации квартиры стоимостью почти 2 миллиона гривен, которую в 2023 году приобрела мать заместителя начальника Полтавского областного ТЦК.

По данным прокуратуры, у женщины не было достаточных законных доходов для такой покупки, а самой квартирой фактически пользуется чиновник и его семья.

"Мать чиновника в 2023 году приобрела 3-комнатную квартиру в центре Полтавы стоимостью более 1,9 млн грн, не имея достаточных законных доходов для покупки", — отметила Постолюк.

Она добавила, что иск прокурора направлен на признание актива необоснованным и взыскание его в доход государства.

"Учитывая обнаруженное, прокурор обратился в суд с иском о взыскании с такого должностного лица указанного актива в доход государства, законность происхождения которого вызывает обоснованное сомнение", — сообщила пресс-секретарь САП.