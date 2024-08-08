Як лікарське самоврядування може змінити українську медицину

Лікар працює за ноутбуком. Фото: Вечірній Київ

В Україні мають намір запровадити лікарське самоврядування, що дещо збільшить медикам свободу дій. Проте лунає і критика щодо цього законопроєкту, який Верховна Рада підтримала у першому читанні.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" повідомив перший заступник міністра охорони здоров'я Сергій Дубров.

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За словами Дуброва, закон про лікарське самоврядування, якщо його ухвалять, надасть медикам деяку свободу. Йдеться, зокрема, про сертифікацію та освіту.

"Це для того, щоб надати лікарям, фармацевтам, середньому медичному персоналу обирати важелі регуляції власної професії. Це і освіта, і сертифікація, і можливість обирати ті чи інші правила гри, які працюють в цивілізованому світі", — сказав він.

Заступник міністра додав, що самоврядні організації будуть відповідати за формування політики розвитку спеціальностей і медичних напрямків.

Посадовець наголосив, що зміни мають також посилити відповідальність медиків за недбалість і помилки.

"Якщо взяти Сполучені Штати, то там одна з частих причин смертності пацієнтів – це лікарська помилка. В Україні такого поняття як лікарська помилка немає взагалі. Тобто нам є багато над чим працювати", — пояснив Дубров.

Чому критикують законопроєкт

Дубров зазначив, що є чимало критики стосовно цього законопроєкту, зокрема, через можливі корупційні ризики, які треба прибрати під час підготовки законопроєкту до другого читання.

Він підкреслив, що згідно із законопроєктом, керівництво лікарських палат обиратиметься самими лікарями тієї ж спеціальності, а не призначатиметься зверху.

"Це мінімізує корупційні ризики, але ми все одно працюватимемо над їх усуненням", — підсумував посадовець.