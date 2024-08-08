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Медикам в Украине расширят свободу действий и одновременно усилят ответственность — какие изменения

8 августа 2024 15:16
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Как врачебное самоуправление может изменить украинскую медицину
Доктор работает за ноутбуком. Фото: Вечерний Киев
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В Украине намерены ввести врачебное самоуправление, что несколько расширит медикам свободу действий. Однако звучит и критика по этому законопроекту, который Верховная Рада поддержала в первом чтении.

Об этом в интервью "РБК-Украина" сообщил первый замминистра здравоохранения Сергей Дубров.

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По словам Дуброва, закон о врачебном самоуправлении, если его примут, предоставит медикам некоторую свободу. Речь идет, в частности, о сертификации и образовании.

"Это для того, чтобы предоставить врачам, фармацевтам, среднему медицинскому персоналу выбирать рычаги регуляции собственной профессии. Это и образование, и сертификация, и возможность выбирать те или иные правила игры, работающие в цивилизованном мире", - сказал он.

Замминистра добавил, что самоуправляющиеся организации будут отвечать за формирование политики развития специальностей и медицинских направлений.

Чиновник подчеркнул, что изменения должны также усилить ответственность медиков за халатность и ошибки.

"Если взять Соединенные Штаты, то там одна из частых причин смертности пациентов — это врачебная ошибка. В Украине такого понятия как врачебная ошибка нет вообще. То есть нам есть над чем много работать", — пояснил Дубров.

Почему критикуют законопроект

Дубров отметил, что есть немало критики по этому законопроекту , в частности, из-за возможных коррупционных рисков, которые нужно убрать при подготовке законопроекта ко второму чтению.

Он подчеркнул, что согласно законопроекту, руководство врачебных палат будет избираться самими врачами той же специальности, а не назначаться сверху.

"Это минимизирует коррупционные риски, но мы все равно будем работать над их устранением", — подытожил чиновник.

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