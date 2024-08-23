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Мені не вистачає — голова Запорізької ОВА назвав свою зарплатню та зізнався, де живе

23 серпня 2024 12:15
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Іван Федоров зізнався скільки заробляє та пояснив нюанси щодо свого майна
Голова Запорізької ОВА Іван Федоров
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров зізнався про суму своєї зарплатні та поскаржився, що йому не вистачає цих коштів. Окрім того, він пояснив, де зараз проживає та чи справді він володіє елітним авто на 4 млн гривень.

Про це він 22 серпня розповів в інтерв'ю Аліні Шаманській.

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Скільки заробляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров

Іван Федоров зізнався, що торік він заробляв на посаді глави Запорізької ОВА 70 тисяч гривень на місяць. Цьогоріч його зарплата складає приблизно 80 тисяч гривень, проте цих коштів йому не вистачає на життя.

"Вона (заробітна плата. — Ред.) приблизно така сама, може плюс-мінус 7-10 тисяч гривень. Десь 80 тисяч. Звичайно не вистачає, дивіться, я не користуюся службовими автівками, я не заправляюсь, все це потребує великої кількості витрат. Є представницькі розходи, які також є, але це буде неправда якщо я скажу що їх вистачає. З іншого боку я розумію що велика кількість людей отримує меншу заробітну плату. Але тут питання ще про інше. Сьогодні я очільник регіону, я маю виконувати функції не тільки ті, які прописані в посадові обов'язки, а ще  спецфункції. Тому вони потребують додаткових коштів", — заявив Федоров.

Аби грошей на комфортне проживання вистачало, йому допомагає сімейний бізнес. Більша частина бізнесу залишилась на тимчасово окупованій території Запорізької області, тож сім'я Івана Федорова заробляє на тому, що у доступі. 

"Звичайно в моєї родини бізнес. На жаль, 95% залишилось на окупованій території. Все наше майно лишилося саме там. На сьогодні лишився сімейний бізнес, який ми продовжуємо, мої батьки, мій брат. На сьогодні саме завдяки цьому ми покриваємо ті видатки які в мене є", — пояснив посадовець. 

Майно Федорова та його сім'ї

Також Іван Федоров розповів, що володіє двома квартирами в окупованому нині росіянами Мелітополі. Одна з квартир, площею 61,9 кв. м. належить безпосередньо йому і оцінена в 516 тисяч гривень. Інша квартира перебуває в його праві на користування. У Запоріжжі ж Іван Федоров має будинок за 2 млн гривень площею 166,8 кв.м. Втім, як виявилось, там живе не він, а його брат з сім'єю. Тож прихисток собі посадовець знайшов у друзів.

"Це будинок, який з самого початку був його ще з 2012-2013 років. Це він його будував, це його будинок, тому він там проживає. Я проживаю у будинку товариша мого, який мені погодився надати його в таку символічну оренду. Ми компенсуємо всі видатки, які пов’язані з будинком", — сказав Федоров. 

Будинок-офіс Федорова та елітне авто

Також посадовець розповів, що в будинку товариша він проживає не сам, а зі своєю командою, де нерідко доводиться проводити й робочі наради. Інколи остання робоча нарада може розпочинатися о 22:30.

Іван Федоров пояснив й ситуацію щодо скандалу довкола елітної автівки за 4 млн гривень, на якій його помітили на початку 2024 року.

BMW X6
Авто BMW X6, на якому помітили Івана Федорова. Фото: caranddriver.com

"Це автівка придбана в 2015 році моїм братом у кредит, а після 2015 року, якщо я не помиляюсь, в 2016-2017 прийняли рішення про те, що ми продаємо цю автівку моїй матусі. Матуся їздить на цій автівці вже останні 8 років, мабуть. Так як деколи на вихідні я можу сісти за кермо цієї автівки, то я її звичайно задекларував. Але у батьків залишилася одна машина, то звичайно, вони пересуваються на ній", — сказав посадовець. 

Також брат Івана Федорова дійсно зареєстрував на себе 30 різних транспортних засобів. Це пов'язано з його бізнесом, де він надає послуги з перевещення вантажівками. 

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Запорізька область Іван Федоров доходи е-декларації майно Запорізька ОВА

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Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

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