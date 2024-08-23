Иван Федоров признался, сколько зарабатывает и объяснил нюансы относительно своего имущества.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров признался о сумме своей зарплаты и пожаловался, что ему не хватает этих средств. Кроме того, он объяснил, где сейчас проживает и действительно ли владеет элитным авто на 4 млн гривен.

Об этом он 22 августа рассказал в интервью Алине Шаманской .

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Иван Федоров признался, что в прошлом году он зарабатывал в должности главы Запорожской ОВА 70 тысяч гривен в месяц. В этом году его зарплата составляет около 80 тысяч гривен, однако этих средств ему не хватает на жизнь.

"Она (заработная плата. — Ред.) примерно такая же, может плюс-минус 7-10 тысяч гривен. Где-то 80 тысяч. Конечно, не хватает, смотрите, я не пользуюсь служебными автомобилями, я не заправляюсь, все это требует большого количества расходов. Есть представительские расходы, которые также есть, но это будет неправда если я скажу что их хватает. С другой стороны я понимаю, что большое количество людей получает меньшую заработную плату. Но здесь вопрос еще о другом. Сегодня я глава региона, я должен выполнять функции не только те, которые прописаны в должностных обязанностях, а еще спецфункции. Поэтому они требуют дополнительных средств", — заявил Федоров.

Чтобы денег на комфортное проживание было достаточно, ему помогает семейный бизнес. Большая часть бизнеса осталась на временно оккупированной территории Запорожской области, поэтому семья Ивана Федорова зарабатывает на том, что осталось в доступе.

"Конечно у моей семьи бизнес. К сожалению, 95% осталось на оккупированной территории. Все наше имущество осталось именно там. На сегодня остался семейный бизнес, который мы продолжаем, мои родители, мой брат. На сегодня именно благодаря этому мы покрываем те расходы, которые у меня есть", — объяснил чиновник.

Имущество Федорова и его семьи

Также Иван Федоров рассказал, что владеет двумя квартирами в оккупированном ныне россиянами Мелитополе. Одна из квартир площадью 61,9 кв. м. принадлежит непосредственно ему и оценена в 516 тысяч гривен. Другая квартира находится в его праве на использование. В Запорожье же у Ивана Федора есть дом за 2 млн гривен площадью 166,8 кв.м. Впрочем, как оказалось, там живет не он, а его брат с семьей. Поэтому убежище себе чиновник нашел у друзей.

"Это дом, который с самого начала был его еще с 2012-2013 годов. Это он его строил, это его дом, поэтому он там проживает. Я проживаю в доме моего товарища, который мне согласился предоставить его в такую символическую аренду. Мы компенсируем все расходы, связанные с домом", — сказал Федоров.

Дом-офис Федорова и элитное авто

Также должностное лицо рассказало, что в доме товарища он проживает не сам, а со своей командой, где нередко приходится проводить и рабочие совещания. Иногда последнее рабочее совещание может начинаться в 22:30.

Иван Федоров объяснил и ситуацию по скандалу вокруг элитного автомобиля за 4 млн гривен, на котором его заметили в начале 2024 года.

Автомобиль BMW X6, на котором заметили Ивана Федорова. Фото: caranddriver.com

"Это машина приобретена в 2015 году моим братом в кредит, а после 2015 года, если я не ошибаюсь, в 2016-2017 приняли решение о том, что мы продаем этот автомобиль моей мамочке. Мамочка ездит на этой машине уже последние.Так как иногда на выходные я могу сесть за руль этого автомобиля, то я его конечно задекларировал. Но у родителей осталась одна машина, то конечно, они передвигаются на ней", — сказал чиновник.

Также брат Ивана Федорова действительно зарегистрировал на себя 30 разных транспортных средств. Это связано с его бизнесом, где он предоставляет услуги по перевозке грузовиками.