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Міністерства оборони України та Естонії обговорили безпекову ситуацію в регіоні

23 липня 2024 19:44
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Зустріч делегацій Міністерств оборони України та Естонії — деталі
Зустріч делегацій Міністерств оборони України та Естонії. Фото: Міністерство оборони України
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Делегація Міністерства оборони України, яку очолив заступник міністра з питань європейської інтеграції Олександр Балануця, зустрілася у Києві з делегацією Міністерства оборони Естонії, яку очолював постійний секретар цього міністерства Кусті Салм. Вони обговорили безпекову ситуацію в регіоні.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України у вівторок, 23 липня.

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На зустрічі було обговорено ситуацію на фронті, темпи оборонного виробництва в Росії та можливі загрози для сусідніх країн.

Однією з ключових тем обговорення стало питання посилення протиповітряної оборони та розробка нових санкційних механізмів проти Росії. Учасники зустрічі дійшли висновку, що необхідно створити нові форми обмежувальних заходів та блокад для держави-агресора.

"Естонська делегація запевнила у стійкості своєї позиції щодо підтримки України, підписання угоди про безпекову співпрацю та довгострокову підтримку — тому підтвердження", — йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вівторок, 23 липня, провів телефонну розмову з новим прем'єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом. Він побажав йому наснаги в роботі задля процвітання його країни. 

Раніше в Міноборони пояснили, для якої категорії людей у Резерв+ з'явиться спеціальна позначка.

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