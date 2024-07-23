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Зеленський обговорив продовження співпраці з новим прем'єром Естонії

23 липня 2024 18:12
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Зеленський поговорив з прем'єром Естонії Крістеном Міхалом щодо співпрці
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ht.me/V_Zelenskiy_official
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 23 липня, провів телефонну розмову з новим прем'єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом. Він побажав йому наснаги в роботі задля процвітання його країни. 

Про це український лідер повідомив у Telegram.

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Зеленський наголосив, що Естонія є одним з найпринциповіших союзників України. 

"Ми вдячні, що щорічна оборонна підтримка України залишається на рівні 0,25% ВВП. Вона має довгостроковий стратегічний характер і є чудовим прикладом для інших партнерів", — зазначив український лідер.

Прем'єр Естонії запевнив главу держави у збереженні підтримки на шляху до ЄС і НАТО.

Сторони обговорили продовження співпраці, зокрема між оборонними компаніями, та домовилися зустрітися за першої нагоди.

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Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Зеленський провів засідання Ставки. Він проаналізував ефективність дронів різних типів.

Також Зеленський провів зустріч із Державним секретарем Святого Престолу кардиналом Пʼєтро Пароліном. Вони обговорили наслідки російської агресії проти України.

Володимир Зеленський Естонія українці Україна політики президент

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