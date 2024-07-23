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Министерства обороны Украины и Эстонии обсудили ситуацию с безопасностью в регионе

23 июля 2024 19:44
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Встреча делегаций Министерства обороны Украины и Эстонии.
Встреча делегаций Министерства обороны Украины и Эстонии. Фото: Министерство обороны Украины
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Делегация Министерства обороны Украины, которую возглавил заместитель министра по вопросам европейской интеграции Александр Балануця, встретилась в Киеве с делегацией Министерства обороны Эстонии, которую возглавлял постоянный секретарь министерства Кусти Салм. Они обсудили ситуацию с безопасностью в регионе.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины во вторник, 23 июля.

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На встрече была обсуждена ситуация на фронте, темпы оборонного производства в России и возможные угрозы для соседних стран.

Одной из ключевых тем обсуждения стал вопрос усиления противовоздушной обороны и разработка новых санкционных механизмов против России. Участники встречи пришли к выводу, что необходимо создать новые формы ограничительных мер и блокад для государства-агрессора.

"Эстонская делегация заверила в устойчивости своей позиции по поддержке Украины, подписание соглашения о сотрудничестве безопасности и долгосрочной поддержке — тому подтверждение", — говорится в сообщении.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 23 июля, провел телефонный разговор с новым премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом. Он пожелал ему сил в работе для процветания его страны.

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война Минобороны Эстония Украина Министерство обороны война в Украине

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