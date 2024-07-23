Встреча делегаций Министерства обороны Украины и Эстонии.

Министерства обороны Украины и Эстонии обсудили ситуацию с безопасностью в регионе
Делегация Министерства обороны Украины, которую возглавил заместитель министра по вопросам европейской интеграции Александр Балануця, встретилась в Киеве с делегацией Министерства обороны Эстонии, которую возглавлял постоянный секретарь министерства Кусти Салм. Они обсудили ситуацию с безопасностью в регионе.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины во вторник, 23 июля.
Встреча представителей Украины и Эстонии
На встрече была обсуждена ситуация на фронте, темпы оборонного производства в России и возможные угрозы для соседних стран.
Одной из ключевых тем обсуждения стал вопрос усиления противовоздушной обороны и разработка новых санкционных механизмов против России. Участники встречи пришли к выводу, что необходимо создать новые формы ограничительных мер и блокад для государства-агрессора.
"Эстонская делегация заверила в устойчивости своей позиции по поддержке Украины, подписание соглашения о сотрудничестве безопасности и долгосрочной поддержке — тому подтверждение", — говорится в сообщении.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 23 июля, провел телефонный разговор с новым премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом. Он пожелал ему сил в работе для процветания его страны.
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