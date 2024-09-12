Міністр освіти Оксен Лісовий заявив, що для облаштування укриттів потрібно 4 млн грн

Міністр освіти Лісовий повідомив, скільки потрібно грошей для облаштування укриттів у школах і вузах
Міністр освіти і науки Оксен Лісовий розповів, що понад чотири мільярди доларів необхідно для облаштування укриттями всіх шкіл, університетів та дитсадків в Україні. Він зазначив, що вибухові речовини та нездетоновані боєприпаси досі становлять велику загрозу для учнів та студентів.
Про це Лісовий повідомив на Четвертому саміті перших леді та джентльменів у четвер, 12 вересня.
Скільки коштують укриття
Міністр зазначив, що на облаштування укриттів у школах, університетах та дитсадках потрібно чотири мільярди доларів.
У зв'язку з цим, кожен навчальний заклад має запровадити системи захисту: сигналізацію, металодетектори, офіцерів безпеки тощо.
"Мета полягає в тому, щоб громадяни, які залишилися в Україні, та ті, що виїхали, розуміли: найнадійніше місце для дітей — це освітній заклад. Це дорого, але безпека і майбутній успіх дітей важливіші", — додав міністр.
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