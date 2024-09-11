Верховна рада відмінить золоті і срібні медалі

Вручення золотої медалі за навчання. Фото: Хмельницька міська рада

Комітет освіти, науки та інновацій Верховної Ради України визнав недоцільним централізоване виготовлення медалей за кошти державного бюджету. На думку чиновників, медалі не відповідають реальним показникам якості освіти.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила волонтерка Наталія Піпа.

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"За 5 років було виготовлено більше 66 тисяч медалей. За 2024 рік виготовили в два рази більше ніж у 2020, хоча рівень знань і кількість учнів — зменшилась", — йдеться у повідомленні.

В зв'язку з цим нардепка робить висновок, що у кількість медалей не відображає якості освіти.

Піпа зазначила, що початково у бюджеті на 2025 рік був запит на майже 4,6 мільйона гривень на золоті медалі. Крім того, один мільйон гривень планувалося витратити на срібні медалі.

Нагадуємо, що останні роки ці медалі не давали ніяких переваг при вступі до вишу.

"Ця застаріла практика медалей розповсюджена у пострадянському просторі, в тому числі РФ. Нехай там і залишається!" — заявила Піпа.

Вона також нагадала, що сама є золотою медалісткою та має диплом з відзнакою.