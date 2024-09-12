Министр образования Оксен Лесной заявил, что для обустройства укрытий нужно 4 млн. грн.

Министр образования Лисовой сообщил, сколько нужно денег для обустройства укрытий в школах и вузах
Министр образования и науки Оксен Лисовой рассказал, что более четырех миллиардов долларов необходимо для обустройства укрытиями всех школ, университетов и детсадов в Украине. Он отметил, что взрывчатые вещества и недетонированные боеприпасы до сих пор представляют большую угрозу для учеников и студентов.
Об этом Лисовой сообщил на Четвертом саммите первых леди и джентльменов в четверг, 12 сентября.
Сколько стоят укрытия
Министр отметил, что на обустройство укрытий в школах, университетах и детсадах нужно четыре миллиарда долларов.
В связи с этим, каждое учебное заведение должно внедрить системы защиты: сигнализацию, металлодетекторы, офицеров безопасности и т.д.
"Цель состоит в том, чтобы оставшиеся в Украине граждане и уехавшие понимали: самое надежное место для детей — это образовательное учреждение. Это дорого, но безопасность и будущий успех детей важнее", — добавил министр.
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