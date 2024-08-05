У липні Міноборони отримало неякісне військове спорядження на суму понад 137 млн гривень

Військове спорядження. Фото: Міноборони

У липні Міністерство оборони України отримало від постачальників 2,99 млн одиниць одягу та спорядження для військових на загальну суму 1,65 млрд гривень. З цієї кількості через невідповідну якість було повернуто товарів на суму понад 137 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України у понеділок, 5 серпня.

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З військового спорядження на суму 1,65 млрд гривень Міноборони повернуло постачальникам понад 204 тисячі одиниць товарів за 19 контрактами на суму понад 137 млн гривень. Серед повернутих для усунення невідповідності товарів — казармові матраци, зимові штани, літні польові костюми, зимові костюми та сорочки поло.

Як зазначили в Міноборони, у відомстві працюють над забезпеченням військових якісним спорядженням, яке відповідає сучасним вимогам.

"Для цього ми збільшуємо частку українських виробників у наших контрактах: це дозволяє не тільки скоротити терміни постачання, але й підтримувати національну економіку", — зазначили в Міноборони.

Довідка. З початку 2024 року Центральне управління контролю якості Міноборони прийняло 14,63 млн одиниць речового майна на суму 11,2 млрд гривень. Водночас відомство повернуло постачальникам для усунення недоліків 1,6 млн одиниць товарів вартістю 1,1 млрд гривень.