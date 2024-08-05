В июле Минобороны получило некачественное военное снаряжение на сумму более 137 млн гривен

Военное снаряжение. Фото: Минобороны

В июле Министерство обороны Украины приняло от поставщиков 2,99 млн единиц одежды и снаряжения для военных на общую сумму 1,65 млрд гривен. Из этого количества из-за несоответствующего качества было возвращено товаров на сумму более 137 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины в понедельник, 5 августа.

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Возврат поставщика некачественного снаряжения

Из военного снаряжения на сумму 1,65 млрд гривен Минобороны вернуло поставщикам более 204 тысяч единиц товаров по 19 контрактам на сумму более 137 млн гривен. Среди возвращенных для устранения несоответствия товаров — казарменные матрасы, зимние брюки, летние полевые костюмы, зимние костюмы и рубашки поло.

Как отметили в Минобороны, в ведомстве работают над обеспечением военных качественным снаряжением, которое соответствует современным требованиям.

"Для этого мы увеличиваем долю украинских производителей в наших контрактах: это позволяет не только сократить сроки поставки, но и поддерживать национальную экономику", — отметили в Минобороны.

Справка. С начала 2024 года Центральное управление контроля качества Минобороны приняло 14,63 млн единиц вещевого имущества на сумму 11,2 млрд гривен. В то же время ведомство вернуло поставщикам для устранения недостатков 1,6 млн единиц товаров стоимостью 1,1 млрд гривен.