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Минобороны вернуло поставщикам некачественное снаряжение стоимостью более 137 млн гривен

5 августа 2024 19:11
Галина Шподарева - редактор
В июле Минобороны получило некачественное военное снаряжение на сумму более 137 млн гривен
Военное снаряжение. Фото: Минобороны
Галина Шподарева - редактор

В июле Министерство обороны Украины приняло от поставщиков 2,99 млн единиц одежды и снаряжения для военных на общую сумму 1,65 млрд гривен. Из этого количества из-за несоответствующего качества было возвращено товаров на сумму более 137 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины в понедельник, 5 августа.

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Из военного снаряжения на сумму 1,65 млрд гривен Минобороны вернуло поставщикам более 204 тысяч единиц товаров по 19 контрактам на сумму более 137 млн гривен. Среди возвращенных для устранения несоответствия товаров — казарменные матрасы, зимние брюки, летние полевые костюмы, зимние костюмы и рубашки поло.

Как отметили в Минобороны, в ведомстве работают над обеспечением военных качественным снаряжением, которое соответствует современным требованиям.

"Для этого мы увеличиваем долю украинских производителей в наших контрактах: это позволяет не только сократить сроки поставки, но и поддерживать национальную экономику", — отметили в Минобороны.

Справка. С начала 2024 года Центральное управление контроля качества Минобороны приняло 14,63 млн единиц вещевого имущества на сумму 11,2 млрд гривен. В то же время ведомство вернуло поставщикам для устранения недостатков 1,6 млн единиц товаров стоимостью 1,1 млрд гривен.

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