Санкції проти Росії — Подоляк закликав не вірити словам росіян

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що історія вчить українців не довіряти словам Росії, а визначати друзів та ворогів за справами. Він наголосив, що РФ хоче не просто знищити українців, а демонстративно "відгеноцидити".

Про це Михайло Подоляк написав у своєму Telegram в понеділок, 5 серпня.

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Заява Подоляка

Подоляк нагадав, що Росія, яка називала себе "братньою державою", порушила понад 400 закарбованих у міжнародних угодах обіцянок і відверто намагається знищити українців та українську державність.

"Росія хоче не просто знищити нас, а демонстративно відгеноцидити. Певні люди, які називають себе російськими опозиціонерами до російської влади, закликають послабити санкції проти РФ. Напевно, щоб ресурси для війни не закінчувалися", — йдеться у дописі.

Він наголосив, що йдеться лише про слова, адже справжня російська опозиція дієво допомагає відбивати путінський напад зі зброєю в руках на Донбасі та Харківщині.

"Братніми для нас тепер стають країни, із якими ми не маємо навіть спільного кордону. Пам’ятаємо, як нам казали, що все це неможливо. Але F-16 і Patriot бережуть сьогодні українське небо. По території РФ відбуваються "удари відплати", і це є абсолютно юридично прийнятним. Багато кажуть про неможливість перемоги над РФ. І це також лише слова, а нам своє робить", — підкреслив радник керівника Офісу Президента.