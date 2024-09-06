ЗСУ отримають від Міноборони роботів FOXTAC

Робот-транспортер FOXTAC евакуює пораненого. Фото: Міноборони України

У Міністерстві оборони України допустило до постачання в армію вітчизняний безпілотний логістично-евакуаційний робот-транспортер FOXTAC. Техніка може керуватися як дистанційно, так і пультом військового лікаря.

Про це заявили у пресслужбі оборонного відомства у п'ятницю, 6 вересня.

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У відомстві розповіли, що робот призначений для виконання різних логістичних функцій, проте також може застосовуватись і для евакуації поранених з поля бою.

Робот FOXTAC. Джерело: Міноборони України

Сама машина майже безшумна, має низький силует висотою у 40 см, що за наявності польової рослинності дозволяє здійснювати непомітну евакуацію поранених.

Керування роботом-транспортером FOXTAC проходить як дистанційно, так і за допомогою провідного пульта. Таким чином, роботом може керувати бойовий медик, що допомагає контролювати та коректувати рух у польових діях.

У комплект до робота входять пристрої, які дозволяють відстежити його місцеперебування та знайти у випадку, якщо з евакуаційною групою втрачено зв’язок.