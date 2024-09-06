ВСУ получат от Минобороны роботов FOXTAC

Робот-транспортер FOXTAC эвакуирует раненого. Фото: Минобороны Украины

В Министерстве обороны Украины допустил к поставке в армию отечественный беспилотный логистически эвакуационный робот-транспортер FOXTAC. Техника может управляться как дистанционно, так и пультом военного врача.

Об этом заявили в пресс-службе оборонного ведомства в пятницу, 6 сентября.

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В ведомстве рассказали, что робот предназначен для выполнения различных логистических функций, однако может применяться и для эвакуации раненых с поля боя.

Робот FOXTAC. Источник: Минобороны Украины

Сама машина почти бесшумная, имеет низкий силуэт высотой 40 см, что при наличии полевой растительности позволяет осуществлять незаметную эвакуацию раненых.

Управление роботом-транспортером FOXTAC проходит как дистанционно, так и с помощью проводящего пульта. Таким образом, роботом может управлять боевой медик, помогающий контролировать и корректировать движение в полевых действиях.

В комплект в работу входят устройства, позволяющие отследить его местонахождение и найти в случае, если с эвакуационной группой потеряна связь.