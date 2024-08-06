В МОН розповіли про новий табель оцінювання для учнів 5-9 класів

Учні у класі. Фото ілюстративне: Вечірній Київ

В Міністерстві освіти і науки повідомили, що відтепер українських учнів 5-9 класів оцінюватимуть відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти. Окрім того, запропоновано нову форму свідоцтва досягнень.

Про це йдеться на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України.

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"Міністерство освіти і науки України затвердило рекомендації щодо оцінювання результатів навчання здобувачів освіти відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти. У документі окреслено підходи до оцінювання результатів навчання учнів 5–9 класів", — йдеться у повідомленні.

Цим документом було визначено загальні критерії оцінювання та критерії оцінювання за освітніми галузями.

Повідомляється, що критерії оцінювання матимуть чотири рівні:

початковий (1-3 бали);

середній (4-6 балів);

достатній (7-9 балів);

високий (10-12 балів).

Також у документі запропоновано форму Свідоцтва досягнень учня (учениці).

Що таке свідоцтво досягнень

Свідоцтво досягнень складається з двох частин.

Характеристика навчальної діяльності. Учителі оцінюватимуть рівень сформованості наскрізних умінь в учнів наприкінці навчального року. Йдеться про розуміння прочитаного, висловлення власної думки, критичне і системне мислення, ініціативність тощо.

Оцінок у цьому розділі не буде. Учитель лише визначить один із рівнів сформованості того чи того уміння: "Має значні успіхи", "Демонструє помітний прогрес", "Потребує уваги і допомоги".

Заповнювати цю частину свідоцтва вчителі можуть колегіально або цим може займатися класний керівник.

Характеристика результатів навчання. У цьому розділі виставлятимуть бали за навчальні предмети щосеместрово й за рік. Спочатку вчитель виставить бал за окремі групи результатів навчання, які визначено в Державному стандарті базової освіти. Після цього буде сформована загальна оцінка за семестр.

За кожну з цих груп результатів навчання вчитель виставить оцінку. Загальна оцінка за семестр формуватиметься на основі чотирьох оцінок за групами результатів, а річна — на основі семестрових.

Міносвіти пропонує оцінювати рівень сприйняття учня. Фото: Міносвіти

Оцінювання навичок. Фото: Міносвіти

Оцінки у табелі. Фото: Міносвіти

Система оцінювання в новому табелі. Фото: Міносвіти

Оцінювань знань. Фото: Міносвіти

Критерії оцінювання учнів. Фото: Міносвіти