В МОН розповіли про новий табель оцінювання для учнів 5-9 класів

Міносвіти затвердило новий табель для учнів 5-9 класів — що додатково оцінюватимуть
В Міністерстві освіти і науки повідомили, що відтепер українських учнів 5-9 класів оцінюватимуть відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти. Окрім того, запропоновано нову форму свідоцтва досягнень.
Про це йдеться на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України.
Нова система оцінювання школярів
"Міністерство освіти і науки України затвердило рекомендації щодо оцінювання результатів навчання здобувачів освіти відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти. У документі окреслено підходи до оцінювання результатів навчання учнів 5–9 класів", — йдеться у повідомленні.
Цим документом було визначено загальні критерії оцінювання та критерії оцінювання за освітніми галузями.
Повідомляється, що критерії оцінювання матимуть чотири рівні:
- початковий (1-3 бали);
- середній (4-6 балів);
- достатній (7-9 балів);
- високий (10-12 балів).
Також у документі запропоновано форму Свідоцтва досягнень учня (учениці).
Що таке свідоцтво досягнень
Свідоцтво досягнень складається з двох частин.
Характеристика навчальної діяльності. Учителі оцінюватимуть рівень сформованості наскрізних умінь в учнів наприкінці навчального року. Йдеться про розуміння прочитаного, висловлення власної думки, критичне і системне мислення, ініціативність тощо.
Оцінок у цьому розділі не буде. Учитель лише визначить один із рівнів сформованості того чи того уміння: "Має значні успіхи", "Демонструє помітний прогрес", "Потребує уваги і допомоги".
Заповнювати цю частину свідоцтва вчителі можуть колегіально або цим може займатися класний керівник.
Характеристика результатів навчання. У цьому розділі виставлятимуть бали за навчальні предмети щосеместрово й за рік. Спочатку вчитель виставить бал за окремі групи результатів навчання, які визначено в Державному стандарті базової освіти. Після цього буде сформована загальна оцінка за семестр.
За кожну з цих груп результатів навчання вчитель виставить оцінку. Загальна оцінка за семестр формуватиметься на основі чотирьох оцінок за групами результатів, а річна — на основі семестрових.
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